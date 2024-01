Els rumors de xoc entre Zelenski i el cap de l’Exèrcit tensionen Ucraïna

De nou, Kíiv torna a ser un formiguer de rumors sobre les (presumptes) males relacions entre el president Volodímir Zelenski i el comandant en cap de les Forces Armades, Valeri Zalujni. Durant hores, canals de la xarxa social Telegram o fins i tot el mateix rotatiu Financial Times van donar per fet el relleu de l’alt oficial militar, un moviment amb gran potencial desestabilitzador per produir-se precisament en un moment crític per al país, quan espera milionaris paquets d’ajuda financera per mantenir el pols a l’invasor rus i continuar funcionant com a Estat. Finalment, el mateix Ministeri de Defensa i fins i tot el secretari de premsa del cap de l’Estat, Serhí Nikíforov, van desmentir aquesta eventualitat, sense aconseguir foragitar la percepció que aquest relleu a la cúpula de l’estament militar es podria acabar materialitzant, considerant les diferències entre les dues figures de més pes al país eslau en l’actualitat.

Trencar el foc

D’acord amb la cronologia dels fets publicada pel rotatiu Kyiv Post, tot va començar la nit de dilluns, quan Borislav Bereza, un exdiputat i comentarista respectat, va anunciar a Telegram la destitució de Zalujni. "La informació va ser confirmada... Avui a Moscou estan de festa". Tot seguit, va desenvolupar la notícia assegurant que el líder militar havia rebutjat oferiments d’estar al capdavant del Consell Nacional de Seguretat i Defensa d’encapçalar ambaixades, fet que va empènyer mitjans a internet i d’altres més consolidats a una carrera per confirmar la notícia. Entre els que se’n van fer ressò hi havia, per exemple, periodistes de talla local, com Roman Tsymbalyuk, o el diputat Oleksí Hontxarenko, o canals de Telegram com Truha o JOKER, tots fins i tot citant les seves pròpies fonts.

De la premsa estrangera, va ser el rotatiu britànic Financial Times l’encarregat de trencar el foc, firmant a la seva crònica des de Kíiv realitzada pel seu corresponsal Christopher Miller, que després de consultar quatre fonts, havia arribat a la mateixa conclusió que la resta de premsa local, mentre es feia ressò de les possibles reaccions de desaprovació entre els dirigents dels seus aliats occidentals, sense l’ajuda armamentística i financera dels quals Ucraïna hauria sigut absorbida pel seu poderós veí de l’est. Finalment, va ser el Ministeri de Defensa el que es va encarregar de tirar terra damunt l’assumpte en un breu comunicat en to una mica sarcàstic difós a Telegram: "Estimats periodistes, ràpidament us responem a tots: no, no és veritat".

Molts mitjans apunten que les desavinences tenen més un component personal que estratègic. En els sondejos d’opinió, Zalujni, amb un 88% d’aprovació ciutadana, supera en més de 20 punts el cap de l’Estat. El militar és considerat com l’artífex de les exitoses campanyes que van aconseguir aturar les tropes russes a les portes de la capital tot just iniciar-se la guerra o que van aconseguir forçar les retirades dels invasors a les regions de Khàrkiv o Kherson, i és un seriós contendent per ocupar la presidència. Segons Petró Poroixenko, expresident i predecessor de Zelenski en el càrrec, una eventual destitució del militar "no seria motivada per consideracions estratègiques o militars", sinó "basada en emocions i enveja".

Fa un parell de mesos, Zalujni va desmentir els optimistes comunicats de guerra de Zelenski admetent que l’ofensiva ucraïnesa no estava donant els fruits desitjats i que els fronts de guerra amb prou feines es movien. Els pròxims mesos podrien generar noves friccions, tenint en compte que caldrà implementar un impopular pla de mobilització que podria malmetre la popularitat i expectatives de qui acabi assumint-lo, depenent de si es tracta finalment de l’estament polític o del militar.

Totes aquestes especulacions es produeixen mentre als diferents fronts de guerra les tropes russes continuen amb les seves ofensives, amb onades de soldats llançant-se cap a les línies ucraïneses, destinades a prendre localitats com ara Avdíivka, al Donbass, amb escàs valor estratègic i a costa de perdre una gran quantitat d’homes.