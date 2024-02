La tripulació de l'Estació Espacial de la Xina ha celebrat una 'visita guiada' a les seves instal·lacions per mostrar-les al mon. Es tracta d'un lloc molt peculiar dedicat a la investigació científica i que s'ha batejat amb el nom de Tiangong. Aquí, en un espai molt reduït, hi conviuen i treballen tres astronautes durant 6 mesos. A les seves mans hi ha més de 30 investigacions en marxa. En elvídeo que han difós mostren el sistema de refredament que tenen per mantenir fresques les mostres durant el viatge que faran de tornada a la terra i també una petita centrifugadora on observen com es comporten les cèl·lules i els teixits... L'Estació Espacial Tiangong pesa 90 tones i el seu nom significa en xinès “palau celestial".