El ministeri de salut de Gaza, controlat per Hamàs, ha elevat a més de 30.000 els morts per la guerra. En un comunicat aquest dijous, aquesta autoritat a la Franja assegura que els atacs d’Israel han provocat més de 70.000 ferits des del 7 d’octubre. En les últimes hores, diuen que han causat la mort de 81 palestins i 132 ferits. Arran dels atacs de Hamàs del 7 d’octubre Israel va iniciar una operació militar a Gaza amb l’objectiu, segons el govern de Benjamin Netanyahu, d’eliminar l’organització islamista. El Tribunal Internacional de Justícia ha alertat del risc d’un genocidi a Gaza i ha demanat a Tel-Aviv que adopti "totes les mesures possibles" per impedir el genocidi i que permeti “immediatament” l'ajuda humanitària.

Tanmateix, la guerra continua i ja fa més de quatre mesos que s’allarga amb un balanç de morts superior als 30.000 morts, segons les últimes xifres de Hamàs. Les morts al bàndol israelita es van concentrar principalment a l'atac del 7 d'octubre, amb 1.200 persones que van perdre la vida i 240 que van ser segrestades. Més de 200 soldats israelians han mort en combat, segons dades de les Forces de Defensa d’Israel (IDF).