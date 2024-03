Centenars de persones s'han concentrat al voltant de l'església Utoli Maya Pechali i posteriorment al cementiri de Borisovskoye, al sud-est de Moscou, pel funeral de l'opositor rus Alexei Navalni, que va morir el passat 16 de febrer a una presó de Sibèria acusat "d'extremisme" per part del règim de Putin. Segons es pot apreciar en els vídeos retransmesos en directe pel canal de l'activista a YouTube, les cerimònies han estat envoltades d'una forta presència policial per contenir possibles protestes. Malgrat el temor a possibles detencions, nombrosos seguidors de l'opositor rus han desafiat els avisos del Kremlin i han sortit al carrer, segons apunten diversos mitjans internacionals.

En imatges de vídeo difoses s'aprecia Navalni dins un taüt a l'església, després que Rússia es negués durant diversos dies a entregar el cos a la seva família i prorrogués la investigació sobre les causes de la seva mort. Segons les autoritats russes, l'opositor va morir per "causes naturals".

Durant la retransmissió també s'ha pogut veure com el pare de l'activista, Anatoly Navalni, s'ha inclinat cap al seu cos per fer-li un petó al front mentre la seva mare, Lyudmila Navàlnaia, estava al seu costat.

Des del cementiri, la cerimònia ha estat seguida pels familiars més propers de Navalni, mentre que a l'exterior hi havia diverses persones que demanaven que també els deixessin entrar. Per accedir al cementiri, a més, les autoritats han instal·lat un fort dispositiu de seguretat amb arcs metàl·lics.

Tot i que l'equip de Navalni no ha informat de cap detenció durant la cerimònia, organitzacions internacionals han denunciat que la policia ha impedit sortir a algunes persones de casa seva per assistir al funeral.

Comiat de Iúlia Navàlnaia

En un missatge publicat aquest divendres a X, la dona de Navalni, Iúlia Navàlnaia, s'ha acomiadat del seu marit després de compartir "26 anys d'absoluta felicitat". "No sé com viuré sense tu, però intentaré que estiguis feliç i orgullós de mi; no sé si podré suportar-ho, però ho intentaré", ha escrit.