"Ni llibertat sense pa, ni pa sense llibertat", va proclamar Fidel Castro el 1959, a l’arribar victoriós a l’Havana. La revolució no volia incórrer en cap d’aquests extrems. Han passat 65 anys i, enmig de la posada en marxa del paquet econòmic, que inclou fortes pujades del preu del combustible, el Govern cubà va sol·licitar al Programa Mundial d’Aliments (PMA), un organisme de les Nacions Unides, que enviï llet als menors de set anys. La petició no té precedents en la història del castrisme i revela la profunditat de la crisi econòmica i social que travessa l’illa.

Malgrat que no és la primera vegada que l’illa travessa una situació de crisi alimentària, mai abans havia tramitat una sol·licitud d’aquestes característiques a l’ONU. Per ara, l’Executiu no s’ha pronunciat públicament sobre la petició. El Programa Mundial d’Aliments va confirmar a l’agència Efe la sol·licitud de l’Havana "per continuar l’entrega mensual d’un quilogram de llet a nenes i nens menors de 7 anys".

Betsy Díaz, ministra de Comerç Interior, va reconèixer dies enrere l’existència de dificultats per adquirir llet en pols a l’exterior, i amb la provisió de la fluida i el seu processament per la indústria.

El pa també arriba amb dificultats a la taula dels cubans. El diari Granma, òrgan oficial del Partit Comunista (PCC) va admetre aquesta setmana "restriccions financeres i logístiques" que "han retardat l’arribada al país del blat per a la producció de la farina", cosa que impedeix que el producte arribi subsidiat a les famílies.