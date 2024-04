Cinc intoxicats per la mala combustió d'un escalfador d'aigua a Súria

Cinc persones han quedat intoxicades per monòxid de carboni aquesta matinada per la mala combustió d'un escalfador d'aigua al quart pis del número 14 de l'avinguda de l'Ajuntament de Súria, segons els Bombers. Els fets han passat pocs minuts abans de la una de la matinada. Cinc persones han estat traslladades amb pronòstic menys greu a l'Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí, ha detallat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

El pis on s'ha produït l'incident ha quedat precintat pels Bombers, segons han explicat fonts del cos, que hi han enviat 3 dotacions. El SEM hi ha treballat amb 3 efectius més, que han traslladat les víctimes a l'hospital.