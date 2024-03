"Sisplau, ajuda’ns a abandonar Gaza…". Des de fa setmanes, missatges així arriben per qualsevol via. A les xarxes socials, se succeeixen publicacions semblants. Demanen una donació. Qualsevol mínima ajuda monetària els serveix per acostar-se a la seva fugida de l’horror. Després de més de cinc mesos de guerra, centenars de persones a la Franja de Gaza han llançat campanyes de finançament col·lectiu per assegurar les seves vides. De manera detallada, expliquen per què utilitzarien els diners: tractaments mèdics, reconstrucció de casa seva o finançar l’exorbitant èxode definitiu fora de les fronteres de Gaza. Abandonats a la seva sort, confien en la bondat i la solidaritat d’aquells encara pendents del seu patiment.

Quan, per fi, va poder evacuar Gaza amb el seu marit i el seu fill de dos anys gràcies a la seva nacionalitat russa, Diana el Hadidi va deixar gran part de si mateixa a la seva terra natal. Però la seva preocupació no va amainar. Allà, al final de l’enclavament palestí, a la ciutat de Rafah, fronterera amb Egipte, segueix la família del seu marit. "No van poder marxar perquè són palestins i si volen anar-se’n, han de pagar 10.000 dòlars per persona a la frontera", declara, després de compartir la seva campanya de finançament col·lectiu al portal nord-americà GoFundMe per aconseguir treure’ls. Porta per títol: "La guerra s’ho emporta tot, però no el nostre esperit". En un mes, només han aconseguit recaptar 200 dòlars dels 200.000 que demanen. "No ens queda res", constata la Diana. "Els diners serien per ajudar-los a sortir de Gaza i compensar tot el que hem perdut, incloses tres cases i un cotxe", explica.

"Només resin per nosaltres i no deixin de parlar de Gaza", demana la Diana. És aquest temor el que ha mobilitzat centenars de persones a apel·lar a la solidaritat. Sense esforços diplomàtics per evacuar-los ni ajuda humanitària suficient per auxiliar-los, molts encara confien en la bondat de l’ésser humà. Alguns gazatins, no gaires, han aconseguit sortir de l’enclavament gràcies als esforços individuals de persones al voltant del món que els han ajudat a finançar la seva fugida. Inspirats pels seus veïns, Ayman i Hanaa Mansour van decidir provar sort per a la seva família també. "Aquí a Gaza ja hem tolerat massa", explica Hanaa, des del nord de l’enclavament. "Hem sigut sotmesos a la guerra, a la mort, a la gana, a les malalties contagioses, a tot, ja són 150 dies de guerra, i això és massa per tolerar", explica a través de missatges d’àudio. La manera més directa d’entrar a la seva enderrocada vida. "Iniciem un crowdfunding per poder tenir una nova esperança, una nova vida potser, això és amb el que estem somiant", confessa.

En la veu d’aquesta professora d’anglès encara s’intueix l’entusiasme. "El meu marit i jo parlem molt sobre quin seria el nostre objectiu, si recaptar diners per reconstruir casa nostra, feta malbé per un atac aeri, o sortir de Gaza, escapar, anar al lloc segur més pròxim", explica la també mare d’un nadó de quatre mesos. "Com que aquí tot s’està deteriorant, tot s’està posant molt malament i res s’atura, ni les bombes ni els atacs aeris cessen, ens decantem pel segon objectiu", afegeix. Tot i que les fronteres de Gaza estan suposadament tancades, des del principi de la guerra, s’ha demostrat que qui té diners encara pot creuar-les. Per això, les famílies demanen una mitjana de 38.000 dòlars, d’acord amb una investigació del canal britànic Sky News.

Una empresa egípcia

Per sortir de Gaza, els palestins paguen entre 4.500 i 11.000 dòlars per un permís per entrar a Egipte. El monopoli d’aquest negoci el té l’empresa egípcia Hala Consulting and Tourism, que actua en coordinació amb les autoritats israelianes. Abans de la guerra, ja oferia els serveis per abandonar Gaza pel pas de Rafah, tot i que per un mòdic preu de 350 dòlars. Des del 7 d’octubre, les tarifes s’han multiplicat per 14.