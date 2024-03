Brussel·les reclama a Israel que "augmenti radicalment l'ajuda humanitària" a Gaza per impedir una fam "imminent". Així s'ha expressat el comissari europeu de Gestió de Crisis, Janez Lenarcic, en una roda de premsa aquest dimarts. Preguntat per la guerra i el deteriorament humanitari, Lenarcic ha assegurat que la CE està exigint al govern de Benjamín Netanyahu a obrir "punts d'entrada terrestres" d'ajuda al nord de la Franja perquè els palestins no morin de gana. "Hem de garantir que Israel permeti l'ajuda, si no tots en serem còmplices", ha afegit la ministra belga de cooperació al desenvolupament, Caroline Gennez, tot destacant la situació especialment complicada al nord de Gaza.

La fam és "imminent a Gaza", segons la Classificació de la Fase de Seguretat Alimentària Integrada (IPC, segons les sigles en anglès). Aquest índex utilitzat per Nacions Unides i altres organismes internacionals adverteix que a finals de maig s'arribarà a una situació de fam a la Franja "si no hi ha una aturada immediata de les hostilitats" per part d'Israel. "Tota la població de Gaza (2,23 milions de persones) estan afrontant alts nivells d'inseguretat alimentària", diu l'anàlisi publicada dilluns. A més, la meitat dels palestins de Gaza (1,11 milions) estan en risc d'experimentar "condicions alimentàries catastròfiques".

"Tsunami de necessitats humanitàries"

Lenarcic i Gennez han fet una roda de premsa aquest dimarts per anunciar la Unió Europea destinarà més de 7.700 milions d'euros en ajut humanitari el 2024. Una partida amb la qual esperen contribuir a aturar el "creixent tsunami de necessitats humanitàries" al món amb l'augment de conflictes armats.