Un dron ha captat unes imatges espectaculars al Regne Unit on es veu gent passejar tranquil·lament per la platja i, de sobte, a pocs metres de distància, es produeix un despreniment de sorra i roques del penya-segat. No és la primera vegada que passa i, per això, l'Ajuntament de Dorset ha advertit de possibles nous despreniments a la zona i ha demanat a la població que eviti passejar pel litoral.