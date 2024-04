La policia xilena ha rescatat una parella d'ancians en una zona muntanyosa a la regió d'Atacama, a Xile. L'home i la dona, acompanyats dels seus gossos, van estar perduts quatre dies entre la neu a la zona coneguda com a Alto del Carmen. Una forta tempesta de neu va bloquejar la visibilitat de camins i les carreteres per on havien d'avançar i va deixar la parella a la intempèrie. La història ha tingut final feliç gràcies al rescatats pels cossos de salvament