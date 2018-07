Catalunya en Comú constitueix els seus primers grups locals a les comarques centrals

Catalunya en Comú es troba en ple procés de desplegament territorial de l'organització i un cop aprovats els estatuts a l'assemblea organitzativa del passat mes d'abril s'estan constituint al llarg d'aquestes setmanes els primers comuns locals arreu del país.

Així a la comarca del Bages al llarg de les dues darreres setmanes s'ha constituït el Comú a Sant Vicenç de Castellet, Sant Joan de Vilatorrada i Navarcles, és previst que se'n constitueixin abans de l'estiu a Santpedor, Sant Fruitós de Bages, El Pont de Vilomara, Manresa i Berga i en altres municipis de les comarques centrals a partir del setembre.

Des del seu document fundacional Catalunya en Comú es defineix com un partit municipalista i l'objectiu és esdevenir un espai arrelat al dia a dia de tots els pobles i ciutats del país.

En aquest sentit, segons fonts de la formació, els comuns locals constituïts fins ara a les comarques centrals neixen "amb els objectius de créixer i consolidar-se com a organitzacions locals incorporant a molta més gent i esdevenint "motor real de canvi i transformació" i treballar per tal de concórrer a les eleccions municipals del proper mes de maig i obtenir uns bons resultats "per fer possible el canvi als pobles i ciutats de la comarca del Bages. En definitiva, una eina útil per als municipis per avançar en el bé comú situant les persones al centre".

Els comuns locals constituïts fins ara ho han fet amb l'aprovació d'uns grups motors en els que destaquen les responsabilitats de coordinació, organització, comunicació i feminismes i que tenen l'encàrrec d'impulsar els treballs dels grups locals al llarg dels propers mesos.