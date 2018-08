L'activitat industrial torna a la colònia Galobart de Navarcles després de tres anys

L´antiga colònia Galobart de Navarcles es prepara per recuperar l´activitat industrial que va perdre ara fa tres anys amb el tancament de l´última empresa que hi va operar, dedicada als productes sanitaris. La represa ve de la mà de Sosa Ingredients, amb seu a Moià i vinculada al sector alimentari, que a final del 2016 va adquirir les instal·lacions per traslladar-hi part de la producció. L´Ajuntament li ha concedit un permís provisional per poder-hi actuar sense haver d´esperar a tenir aprovada la modificació puntual de planejament a què s´ha de sotmetre aquest espai, i que pot anar per llarg.

L´antiga colònia és un complex fabril de propietat privada pendent de la regulació urbanística que en concreti els paràmetres per fer compatible l´activitat industrial amb la preservació de l´esperit de colònia que sempre ha caracteritzat aquest espai. L´Ajuntament ja treballa en aquesta definició i s´ha se n´ha fet un avanç, per això (amb permís de la Generalitat) ha permès a Sosa poder-hi iniciar l´activitat amb una llicència provisional mentre no s´hagi aprovat definitivament la modificació de planejament, tenint en compte que la tramitació és llarga, segons han informat fonts municipals.

Aquest permís permet a Sosa iniciar l´activitat aprofitant edificis existents, de manera que fins ara l´empresa ha estat treballant en l´adequació d´una nau, i també en un dipòsit de combustible, una depuradora, i s´ha esplanat un espai d´aparcament a l´entrada de la colònia.

Tot plegat, a l´espera de poder avançar en altres qüestions un cop estigui aprovada la modificació de planejament, que ampliarà les possibilitats d'ús de la colònia, però sempre manteniment la seva essència, apunten les mateixes fonts. Per exemple, l´avanç del planejament contempla la recuperació dels antics pisos de la colònia com a apartaments, però no destinats al turisme i l´oci, sinó lligats a la pròpia activitat, com ara, per fer cursos per als treballadors.



Un segle i mig d´història

L´antiga colònia Galobart és situada als afores de Navarcles, a tocar de la carretera que va cap a Calders (antigament pertanyia a aquest municipi), i que arrossega més de 150 anys d´història.

La primera fàbrica hi va obrir l´any 1866, i el tèxtil hi va ser l´activitat preeminent pràcticament sempre, fins que, arran de la crisi d´aquest sector dels anys 80, es va especialitzar en la producció de productes sanitaris sota el nom de Torval que, després d´una important reducció de plantilla, va acabar tancant les portes l´any 2015.

150 anys d´història han deixat petjada en aquesta colònia tant al poble com al seu entorn, fins al punt que ara fa poc més d´un any es va organitzar una trobada que va reunir desenes de persones que hi van viure o treballar, i van poder visitar el complex abans que emprengués la seva nova etapa amb Sosa Ingredients.

Als anys 30, un dels seus moments àlgids, vivien a la colònia una cinquantena de famílies (més de 200 habitants), i hi havia una botiga de queviures, un forn de pa, barberia, cafè i servei d´escola.