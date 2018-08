Artés convertirà el carrer Jardí en un accés al parc només per a vianants

La reclamació dels veïns d'Artés per convertir el carrer Jardí, un dels que donen accés al parc municipal de Can Cruselles, en una zona de vianants es materialitza en una de les reformes que impulsarà l'Ajuntament per millorar la mobilitat a la via pública. Crear zones per als vianants, eixamplar voreres i construir carrers de sentit únic són les millores que es duran a terme per pacificar el trànsit i fomentar els trajectes a peu o amb bicicleta. El consistori preveu iniciar les obres d'aquests projectes entre final d'aquest any i principi del 2019.

Darrere d'aquestes línies d'actuació hi ha el suport de la Diputació de Barcelona, que ha disse-nyat un Pla de Mobilitat que indica els problemes amb què es troben els vianants i els conductors a l'hora de desplaçar-se per Artés. «L'any 2006 la Diputació va presentar una primera fase d'aquest estudi de mobilitat, però, del seguit de propostes que es feien, encara n'hi ha de pendents», explica l'alcalde del poble, Ernest Clotet. Sosté que ara és un bon moment per encarar aquestes reformes sense resoldre. Destaca que el seguit de propostes per millorar l'espai públic «s'han consensuat entre el consistori, la Policia Local i els veïns més afectats, que feia temps que demanaven canvis».

Un dels indrets destacats on s'incidirà és al carrer Jardí. Ernest Clotet assegura que les obres per convertir-lo en una zona de vianants que connecti amb el parc de Can Cruselles «començaran a final d'aquest any». Clotet explica que aquest projecte sorgeix d'una demanda veïnal, que es va detectar a través d'una enquesta, l'any 2013. Un qüestionari que el consistori va posar en marxa amb l'objectiu de millorar l'espai públic. L'apartat de l'enquesta relacionat amb la mobilitat evidenciava que la millora dels carrers que comuniquen amb el parc era una preocupació per als veïns.

A banda d'incrementar les zones de vianants, un altre dels objectius de les reformes és convertir els carrers estrets de doble direcció en trams d'un sol sentit. És el cas del carrer Manresa. «En aquest punt, el carrer es perfilarà per ser d'una sola direcció, cap al polígon», explica Clotet. També s'ampliaran les voreres de la banda sud, «des de la cruïlla amb el carrer Montserrat fins a la cruïlla amb el Salvador Espriu», destaca l'alcalde. Lamenta que fa temps que els veïns demanaven aquests canvis per poder millorar la circulació. Comenta que les obres, en aquest tram, començaran a partir de l'any vinent.

Un altre dels punts conflictius on s'incidirà és a la cruïlla dels car-rers Catalunya i Enric Guadayol. «El punt amb més accidentalitat d'Artés», remarca l'alcalde. Segons Clotet, en aquest indret el trànsit és intens a causa de la proximitat de les escoles i sovint s'hi produeixen xocs. «La idea és eixamplar voreres i deixar el carrer Enric Guadayol d'un sol sentit, en direcció al passeig Diagonal», detalla Clotet. D'aquesta forma, es garantirà la seguretat dels vianants i la pacificació del trànsit. En aquest cas, el consistori preveu enllestir l'obra abans d'acabar l'any.

El Pla de Mobilitat de la Diputació també inclou la definició d'un nou ordre de circulació al polígon Santa Maria. Ernest Clotet explica que és un dels punts problemàtics del poble perquè «el circuit que han de seguir els vehicles per desplaçar-se per l'espai no queda clar». Sosté que tot just estan planificant les direccions però preveu que les reformes culminin abans que acabi l'any.

La Diputació de Barcelona ha concedit una subvenció de 50.000 euros al consistori per tirar endavant les reformes. A més, l'Ajuntament ha sol·licitat una altra subvenció al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), que encara està per confirmar. El consistori encara no sap concretar el cost total de les obres.