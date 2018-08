El nou equipament serà un exemple de conservació de la biodiversitat urbana

La rehabilitació de l'antiga fàbrica de Cal Clarassó és una aposta en l'àmbit patrimonial, social i cultural però també ho serà en l'aspecte natural. En aquest sentit, el regidor d'Urbanisme i Medi Ambient, Josep Illa, ha explicat que el nou equipament «vol ser un exemple de conservació de la biodiversitat urbana». Per aquest motiu, «a la part alta de l'edifici tenim previst poder-hi posar diferents caixes per al poblament, per exemple, de ratpenats, falciots o orenetes, que són espècies protegides i a més ens aporten qualitat dins el nucli urbà», comenta.

Illa considera que la millor manera perquè aquesta iniciativa de conservació «arribi als ciutadans és donant exemple en un edifici municipal» i, per això, «a banda del funcionament de sostenibilitat que tingui l'equipament quant a gestió de materials i recursos energètics, volem que també sigui un exemple de biodiversitat».

Per tot plegat, quan es dugui a terme la rehabilitació de la teulada i de la part alta de l'edifici de Cal Clarassó s'introduiran elements per potenciar-la.