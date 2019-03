L'exregidor de Sant Joan vinculat al PSC Jordi Solernou crea un partit independent

Jordi Solernou, que va ser regidor independent a les files del PSC de Sant Joan entre el 2003 i el 2009 aspirarà ara a l'alcaldia d'aquest municipi sota les sigles d'un nou partit, Alternativa per Sant Joan. La nova formació, també independent, concorrerà a les eleccions municipals del proper 26 de maig, i es marca com a prioritats el desenvolupament de polítiques socials i la revitalització del municipi.

Solernou acumula sis anys d'experiència com a regidor vinculat al PSC a Sant Joan, sota el mandat de l'històric i també exsocialista Ezequiel Martínez. Durant aquest període va ser segon tinent d'alcalde i responsable de les àrees de Seguretat Ciutadana, Infància i Joventut, Festes, Esports, Promoció Econòmica, i Ensenyament, entre altres.

També té una àmplia trajectòria en associacions i entitats de Sant Joan, com a president de l'AMPA de l'IES Quercus o de les festes del barri Sector Llobet, i altres càrrecs i vincles amb el FC Santjoanenc, La Verbena, i el Palillo CF. Solernou vol aprofitar aquesta relació amb l'associacionisme per mirar de fer efectiva una política municipal més propera i efectiva: «Volem que Sant Joan faci un salt endavant com a poble. Volem ser una alternativa a un govern que ha descuidat els carrers, els parcs i l'entorn natural, i que no escolta els barris i a la ciutadania».