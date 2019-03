Sant Fruitós canvia els llaços grocs de la casa consistorial pel Fairy i una pancarta

Cartells amb la imatge d´ampolles de Fairy allà on hi havia llaços grocs

Cartells amb la imatge d´ampolles de Fairy allà on hi havia llaços grocs

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha retirat aquest divendres a primera hora els llaços grocs que tenia penjats des de fa mesos a la façana de la casa consistorial, a requeriment de la Junta Electoral de Zona de Manresa, però alhora ha posat en el seu lloc dos curiosos elements substitutoris. El que més, dos cartells, en el lloc on hi havia sengles llaços, amb la imatge d'una ampolla de sabó Fairy a cadascun d'ells, acompanyats de la frase "Tu ja m'entens".

Cal recordar que aquest producte s'ha popularitzat després de la intervenció com a testimoni que va fer en el judici que s'està celebrant al Tribunal Suprem qui va ser delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, quan va descriure que l'1 d'octubre en alguns punts de votació els concentrats l'havien utilitzat llançant-lo a terra perquè els agents dels cossos policials hi rellisquessin.

El canvi l'ha motivat una denúncia presentada per l'entitat unionista Aixeca't/Levántate, que la va formalitzar el 26 de març, segons consta en l'escrit que la Junta Electoral de Zona ha remès al consistori fruitosenc requerint aquesta retirada de llaços grocs.

El principal, però, era un gran llaç situat a la vidriera que hi ha damunt de la porta d'entrada. En aquest cas, s'ha substituït per una pancarta de gran format que, escrit amb lletres grogues, diu:"Retirem allò que el ple municipal va aprovar amb el 85% dels vots".

Fa referència a la moció que el ple municipal de l'Ajuntament de Sant Fruitós va aprovar, en data del 14 de juny del 2018, en què s'acordava que "davant d'aquesta situació totalment extraordinària manifestem el suport a la iniciativa social i ciutadana de la col·locació de llaços grocs en llocs públics i privats, i de qualsevol altre símbol que és consideri oportú per tal de reivindicar la llibertat dels presos polítics: activistes socials i càrrecs electes, per considerar-la totalment injusta i injustificada. Creiem fermament en l'exercici dels drets fonamentals de llibertat d'opinió i de llibertat d'expressió, tant en l'espai públic com el privat".

I que en un segon punt hi afegia que "donat que pensem que hauria de prevaldre com a llibertat d'expressió mostrar els símbols d'opinió propis que no arrencar els símbols aliens, condemnem que es retirin qualsevol símbol de llibertat d'expressió de la via pública i de llocs privats per part de persones alienes a qui els ha posat". Aquella moció va prosperar amb els 11 vots a favor de Gent Fent Poble, CiU i ERC, mentre que els dos del PSC hi van votar en contra.