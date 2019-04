Santpedor fa públiques les propostes vencedores del pressupost participatiu

L'adquisició i instal·lació de papereres de reciclatge, les millores a la caseta dels aiguamolls de la Bòbila, un parc per a gossos i la compra de noves taules plegables per a entitats són les quatre propostes que han resultat vencedores en la tercera edició de pressupostos participatius a Santpedor.

També hi ha una cinquena proposta que per pressupost està pendent de veure el cost real dels altres projectes però que l'Ajuntament vol veure si es pot fer parcialment com és l'ampliació de l'skate parc.

En total han votat 674 persones d'un univers de 6.152 votants, el que representa una participació del 10,95%.