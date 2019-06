Sant Vicenç de Castellet manté obertes totes les opcions per formar govern

Sant Vicenç de Castellet manté obertes totes les opcions possibles de cara a formar govern després dels resultats de les eleccions municipals. Tot i els contactes mantinguts en els darrers dies entre diferents partits encara no hi ha cap pacte postelectoral en ferm que defineixi el futur del consistori. ERC va ser la formació més votada i va prendre el lideratge a Junts per Sant Vicenç. Les dues forces, però, estan empatades a cinc regidors i el futur govern queda en mans de pactes. Si no hi ha un acord entre els dos partits majoritaris, el PSC, amb dos representants, és qui té la clau per assolir la majoria de 7 regidors.

La cap de llista d'ERC, Adriana Delgado, considera que els resultats han deixat clar que «la gent vol un canvi de lideratge a l'Ajuntament i que aquest ha d'anar de la mà d'Esquerra». Per a l'alcaldable republicana la resta de formacions haurien de fer «aquesta mateixa lectura» perquè qualsevol pacte que els deixés fora del govern «seria inconcebible i la ciutadania no ho entendria de cap de les maneres», tenint en compte que van ser la força més votada.

Els republicans, doncs, consideren que tenen «legitimitat per liderar» el consistori i asseguren que estan treballant en aquest sentit. El seu objectiu és mantenir contacte amb totes formacions i per ara «no descartem res i no hi ha res tancat». Delgado, considera que «més enllà dels pactes hi ha d'haver un canvi de dinàmiques a l'Ajuntament i passi el que passi, els grups tinguin més veu i puguin tenir mes participació en les decisions polítiques».

Per la seva banda, l'alcaldable de Junts per Sant Vicenç, Carme Jiménez, destaca que «nosaltres estem oberts a tot» i que, tot i que hi estan treballant «no hem fet encara cap passa ferma». Jiménez reconeix que els resultats «no van ser els esperats», tenint en compte que la formació, que la legislatura passada governava amb majoria, ha perdut tres regidors.

Si no hi una entesa entre les dues formacions majoritàries (ERC i Junts) aquí és on entra en joc el PSC que, amb dos regidors, pot decantar la majoria cap a una banda o l'altra, ja que Sant Vicenç en Comú, amb un representant no és decisiu. En els darrers mandats hi ha hagut una bona entesa entre els exconvergents i els socialistes, que van fer un pacte de govern després de les eleccions del 2011, quan tampoc no hi va haver una majoria absoluta. La reedició d'aquest pacte deixaria ERC, ara primera força, a l'oposició. També hi ha la possibilitat de fer un pacte d'esquerres, entre ERC i PSC.

El primer secretari de la Federació XI del PSC Bages, Berguedà i Solsonès, Cristòfol Gimeno, ha assegurat que els socialistes estan en fase de converses i que «estem oberts a parlar amb tothom». Assegura que «hem de valorar diferents aspectes, com coincidències de programa o afinitats» i que no es prendrà «cap determinació fins més endavant».

De moment, doncs, totes les opcions possibles per formar un govern amb una majoria sòlida estan obertes. Un ampli acord entre ERC i Junts, un govern republicà en minoria, la Sociovergència o el pacte d'esquerres són les diferents alternatives.