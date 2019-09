L'ascensor de La Rosaleda no ha tingut cap avaria des que es va reobrir al maig

L'ascensor que permet l'accés a la passera que connecta el barri de la Rosaleda amb els polígons comercials de Sant Fruitós no ha registrat cap incidència des que es va reobrir el passat mes de maig, després d'una intervenció en què s'hi van realitzar diferents millores.

Ho ha posat en relleu el govern del consistori fruitosenc, atenent al fet que es tracta d'una instal.lació que anteriorment havia protagonitzat nombroses incidències, fins al punt que l'executiu va decidir tancar-lo temporalment, analitzar quines actuacions calia fer-hi i executar-les.

Concretament, s'hi va instal·lar una estructura a la part superior i una malla protectora als laterals per evitar l'escalfament de l'aparell, es va modificar el paviment exterior de l'ascensor i es va impermeabilitzar la planta baixa de l'estructura per evitar filtracions d'aigua. A banda també es va substituir la maquinària que hi havia per nous aparells adaptats per treballar a l'exterior.

Segons fonts municipals, arrel d'aquesta inversió realitzada s'han resolt els problemes d'origen en el funcionament de l'aparell que degut a la pluja i les altres temperatures feien que constantment l'ascensor s'avariés.