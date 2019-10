La Nocturna Vinum obre aquest dijous la Festa de la Verema del Bages

DO PLA DE BAGES

Alguns dels participants a la Noctuna Vinum d'enguany DO PLA DE BAGES

Manresa, Artés i Sant Fruitós de Bages se sumen aquest dijous a la Nocturna Vinum, el maridatge de tapes i vins de la DO Pla de Bages, que donarà el tret de sortida a la Festa de la Verema del Bages, que enguany arriba a la seva 24a edició. La desena d'establiments participants comptaran amb música en directe i accions artístiques.

Diversos equipaments de restauració de Manresa, Artés i Sant Fruitós, que s'ha sumat enguany a la iniciativa, oferiran música en directe i elaboraran una tapes especials maridades amb vins de la Denominació d'Origen Pla de Bages. Segons apunten des de la DO «aquest és un acte que s'ha consolidat i els propis serveis de restauració no dubten que es troben davant una bona oportunitat per exposar la bona gastronomia que ofereixen ben maridada amb els vins de la comarca».

Els participants tindran l'oportunitat de tastar una tapa especial que cada restaurant haurà preparat per a l'ocasió. Cada consumició d'una tapa i una copa de vi tindrà un cost de 3'5 euros i també s'oferirà la consumició prèmium per un cost de 5 euros que inclourà un vi de gamma alta.



Una desena d'establiments hi participen

Enguany els establiments participants són Araunvi Manresa: "Mira'm" exposició i obra artística en directe a càrrec de Sara Subirana; Cal Bisbe, amb música en directe; Canonge, amb l'actuació d'Entre d'Altres; El Traster, amb una exposició de pintura plàstica de les artistes Montse Forradelles i Eva Soto; l'Espai Rubiralta, amb DJ Grossa; Kursaal gastronòmic, amb Joe Berenguel & Cecili Ruedas swing & blues i el Setè Cel amb DJ Pontti. També hi participen l'Espai Artium d'Artés, on hi actuarà Laura Poulain i el Nou Celler de Sant Fruitós de Bages, amb DJ Ferry B.



Artés, epicentre de la festa

Un concurs de tast de vins a cegues i la incorporació d'activitats infantils són les principals novetats de la Festa de la Verema del Bages, que viurà els actes centrals aquest cap setmana al nucli antic d'Artés. La inauguració de la festa, que ara és itinerant, tindrà lloc aquest divendres al celler Sanmartí de Sallent.

La mostra de vins dels cellers de la DO Pla de Bages i els caves d'Artés, juntament amb l'aixafada popular de raïm i el taller de most, a la plaça Vella d'Artés, seran un any més els grans protagonistes de la jornada central de diumenge.