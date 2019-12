Les obres de la C-55 a Can Gomis estan a mig fer, a l'espera d'un nou calendari

Al tram de la C-55 situat entre Monistrol de Montserrat i l'aeri, a la zona de l'antiga colònia Can Gomis, fa més d'un any que es van posar en marxa unes obres d'ampliació i col.locació de mitjana de separació que actualment estan a mig fer. Des de fa setmanes, però, no hi ha signes d'activitat. Carreteres de la Generalitat (que n'és la titular) reconeix que no s'hi treballa, tot i que al mateix temps assegura que el projecte no està aturat, sinó que bàsicament aquesta absència d'operaris -que ha generat una certa inquietud entre els usuaris habituals- es deu a un factor climatològic.

Segons fonts del departament de Territori, en la fase que es troba l'obra s'hauria de procedir a l'asfaltat del tram, la instal.lació de la mitjana i fer tots els acabats, essencialment la pintura i senyalització. Però el fet que ja s'hagi escaigut en uns mesos freds (i en un tram molt obaga) fa que ara no sigui convenient fer l'asfaltatge.

A més, atès que és una carretera amb una elevada densitat de trànsit, aquesta part dels treballs, que afecten directament la calçada, es preveuen fer de nit, que és quan les temperatures encara baixen més. D'altra banda, també s'està pendent de coordinar aquests treballs amb unes obres que s'han de fer a Monistrol de conducció d'aigües, que en alguna fase també afectaran la carretera. Per aquests motius, segons fonts de Territori, ara s'està pendent de concretar el calendari per poder reprendre l'activitat i executar els treballs pendents.

Les mateixes fonts asseguren que la part realitzada fins ara s'ha executat amb total normalitat seguint el projecte previst. Bàsicament, el que s'ha fet és ampliar la plataforma de la carretera -que per un costat té el riu Llobregat, i per l'altre, un balç molt pronunciat-, ja que en aquest punt es preveu, a banda de la instal.lació d'un nou tram de mitjana de separació, es preveu la implantació d'un carril d'avançament en sentit Barcelona.