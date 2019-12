Quan la sort s'arrossega deu anys després

Avui fa deu anys que Sant Joan i Puig-reig celebraven la pluja de milions que hi deixava el número 10.104, corresponent al tercer premi de la loteria de Nadal, i d'alguna manera o altra encara en noten els efectes. Les respectives administracions que van repartir la sort continuen venent amb un premi gros a l'esquena com a valor afegit per oferir als clients, i algunes entitats que se'n van beneficiar, com el CB Vilatorrada, són el el que són en bona part gràcies a aquella fortuna.

«Aquell premi va ser un punt d'inflexió a Sant Joan», explica Daniel Gamisans, actual titular de l'administració número 1 de Sant Joan que el 2009 ja regentava la seva família. Va repartir 15 milions, amb 30 dècims que s'havia intercanviat amb l'administració de Puig-reig, matriu de la sort d'aquell any a la Catalunya Central. D'aquests 30 dècims, alguns es van vendre per finestreta, i altres en participacions per part del CB Vilatorrada i l'escola Mare de Déu del Pilar de Manresa.

L'administració també va tenir premi, que es va notar l'any següent amb un increment de vendes d'entre el 3 i el 4 %, explica Gamisans, convençut que «en una altra època hauríem tingut increments més grans», però hi havia plena crisi, i a Sant Joan s'hi havia afegit el tancament de la Pirelli.

Ara, deu anys després, diu que aquell premi segurament ja no té un efecte tan directe sobre les vendes, però el negoci rutlla, i calcula que, només per finestreta, enguany haurà venut uns 150.000 euros de loteria. Diu que hi ha ajudat el fet d'haver repartit un segon premi del sorteig del dissabte el dia 26 d'octubre passat. I és que, com va passar el 2009, «els premis et posen al mapa i porten clients».

Aquell 10.104 «tothom el té gravat», i s'ha convertit en el número més demanat en aquesta administració. Abans no s'hi venia, però des que va tocar «que el tinc abonat cada any», diu Gamisans. En reserva entre 160 i 170 sèries, «i sempre l'esgoto». I és que, deu anys després, continua sent un efecte crida «de clients que saben que el tinc abonat i ja em truquen cada any per quedar-se'l».



El CB Sant Joan, fidel al 10.104

Des que va tocar el tercer premi que el CB Vilatorrada juga cada any en aquell mateix número. El ven en talonaris de deu participacions, i encara ara «a la gent li sembla que ha de tornar a tocar», apunta l'aleshores president del club, Joan Garcia. Recorda que el 2009, l'any que va tocar, «només n'havíem fet 260 talonaris», i l'any següent se'n van aconseguir vendre 1.100. Deu anys després s'ha frenat l'eufòria, però es manté l'interès pel número, fins al punt que aquests últims anys se'n fan 600 talonaris i es continuen esgotant.

Gràcies als diners que van tocar, el club va fer un coixí «que ens ha ajudat a mantenir l'actual categoria», de Primera Catalana, on diu que difícilment es podria continuar jugant si es comptés només amb les quotes per l'elevada despesa que comporta.



Puig-reig ven més que mai

L'administració de loteria de Puig-reig també ha anat a més des que va repartir aquell premi. En total van ser uns 35 milions, en finestreta, al club de dards La Xarxa, al bar Juventus de Cal Vidal, i al CEIP Princesa Làscaris de Casserres.

Sara Babià treballa en aquesta administració des de fa onze anys. Explica que l'eufòria del premi es va notar molt el 2010, amb un fort increment de vendes, tot i que després l'interès es va anar desinflant. Tanmateix, aquesta administració, que des d'aleshores ha canviat dues vegades de propietat, ara es beneficia de pertànyer al grup Vídeo Oca (Oca de la Sort), amb una quinzena d'establiments arreu de Catalunya, i amb comercial propi per a la promoció també en l'àmbit de la loteria. Que recordi, «mai havíem venut tanta loteria com ara», apunta Babià, ni tan sols després del premi, el 2010. I això que no s'hi ha tornat a vendre més el 10.104, «tot i que hi ha gent que el demanava».



El record de Santpedor i la Seu

A Santpedor i la Seu només fa un any que van pessigar la Grossa, i també en noten els efectes.

Cal Trompes de Santpedor va repartir 800.000 euros entre tres veïns amb el número 3.347, que enguany no ha pogut tornar a adquirir. Tanmateix les vendes s'hauran incrementat entre el 30 i el 40 %, «sobretot per part de transportistes que venen al polígon i passen per aquí a comprar un sol dècim, però quan veuen que l'any passat va tocar un premi gros, se'n queden més», explica el seu responsable, Àlex Parra.

L'administració 1 de la Seu també va repartir dos dècims de la Grossa l'any passat, i enguany n'haurà venut cap al 5 % més.