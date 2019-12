Sallent vol destinar l'edifici del carrer Bisbe Valls a espais per a entitats i pisos socials

L'Ajuntament de Sallent treballa amb la idea de destinar l'edifici del carrer Bisbe Valls, que va adquirir a principi d'aquest any, a locals per a les entitats del poble i a pisos socials. Per finançar la compra d'aquest cèntric immoble de tres plantes el consistori ha rebut ara una subvenció de prop de 115.000 euros de la Diputació de Barcelona.

L'edifici municipal, situat al començament del carrer Bisbe Valls, que va des de la plaça de la Pau fins a la plaça de Sant Antoni Maria Claret, està datat d'abans de l'any 1800. Té una superfície construïda de 1.070 metres quadrats i actualment no està habitat i només té un local comercial ocupat per una botiga.

L'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, que considera encertada la compra del cèntric edifici per part de l'anterior equip de govern, assegura que l'executiu local està «estudiant els usos i mirant els espais per determinar quines reformes necessita» l'immoble. El consistori treballa amb la idea que la part superior de l'edifici es pugui transformar en pisos socials i que la resta de l'equipament vagi destinat a entitats i «que siguin espais que les associacions se'ls puguin fer seus», apunta l'alcalde.

Ribalta també destaca que és un edifici «molt cèntric, al bell mig del poble i, per tant, és un lloc privilegiat». Per aquest motiu, considera que pot tenir «molt bons usos» i donar «molta vida i molt joc a tot el poble».

La propietat de l'edifici va fer arribar una oferta de compra a principi d'any a l'Ajuntament de Sallent amb una proposta de preu molt avantatjosa per si l'administració local hi volia fer front, i donava de marge fins al 31 de març per mantenir aquesta oferta. És per això que el consistori va prendre la decisió d'acceptar-la i va fer una modificació pressupostària per fer la compra.

En aquell moment, el consistori va considerar l'oferta «molt avantatjosa» i va creure oportú aprofitar l'oportunitat, ja que el preu era molt bo, fins i tot per sota del valor cadastral del sòl de l'immoble. Per aquest motiu, l'anterior equip de govern (PDeCAT i PSC) va fer el mes de febrer passat una modificació del pressupost d'enguany per poder fer front a l'operació de compra aprofitant l'oferta de la propietat, i deixava ens mans del govern que sorgís de les eleccions municipals els possibles usos i com fer-hi front. Ara, ERC, al govern, ha entomat el repte i ja treballa en la definició de la utilitat d'aquest edifici municipal i el seu finançament.