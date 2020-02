Navarcles aprova 6,1 milions d'euros de pressupost, que s'incrementa més del 10 %

L'Ajuntament de Navarcles ha aprovat el pressupost per a aquest 2020, que puja a 6,1 milions euros, una xifra que representa un increment del 10,65% (uns 600.000 euros) respecte dels números del 2019. Els comptes es van aprovar en el darrer ple amb els 7 vots a favor de l'equip de govern i amb el vot en contra dels dos grups de l'oposició.

Bona pat d'aquest augment es deu al nou Espai d'Aigua, Esport i Salut Tres Pins, que és previst que entri en funcionament aquest estiu i per al qual s'han pressupostat 400.000 euros del capítol d'inversions per fer front als subministraments i al seu manteniment, així com a les despeses de personal. Així ho va explicar al ple el regidor de Serveis Econòmics, Toni Muñoz, i va recordar que l'equip de govern ha optat per una gestió directa de l'equipament, per a la qual s'han previst 6 llocs de treball, coordinats pel tècnic d'esports incorporat recentment. El regidor també va detallar que l'Ajuntament farà front a aquesta despesa amb els ingressos que obtindrà del mateix equipament un cop entri en funcionament.

A banda dels nous treballadors dels Tres Pins, el capítol de personal també augmenta pel de neteja viària, que com es va aprovar en l'anterior ple passarà a ser personal municipal i s'han previst 2 llocs de treball. També està previst un vuitè Vigilant Municipal i un nou administratiu, així com millores retributives en alguns llocs de treball, com ara l'auxiliar d'equipaments culturals, a més de l'augment del 2% dels sous de tots els treballadors previst per llei. En aquest capítol també es contempla el sou dels dos regidors de govern amb dedicació exclusiva.

Pel que fa a les inversions, s'han recollit els 98.000 euros que tocaven enguany per pagar la parcel·la de Dresca i 30.000 euros més per adequar els seus entorns. També està prevista la nova instal·lació de calefacció a l'Escola Vermella (20.000 euros) i 27.000 euros per comprar un vehicle per al servei de neteja viària.

Pel que fa al pressupost participatiu, s'incorporen les deu primeres propostes més votades. El regidor Toni Muñoz va detallar que, pel que fa a la proposta més votada, que és el nou menjador de l'Escola Vermella, ara s'han pressupostat 25.000 euros per elaborar el projecte i iniciar el procés de licitació, amb la idea d'incloure els 125.000 euros restants al pressupost del 2021, quan és previst que comencin les obres.

A banda d'aquestes inversions, el regidor va explicar que al llarg de l'any se'n poden preveure més a través de diverses subvencions que s'han sol·licitat i que no estan incloses en el pressupost.