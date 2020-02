El peatge de l'autopista C-16 a Castellbell perd trànsit després de 5 anys d'augment

L'autopista Terrassa-Manresa va registrar l'any passat una baixada del nombre de vehicles que de mitjana diària van passar pel peatge de Castellbell/Sant Vicenç. Molt lleugera, però alhora significativa pel que suposa en la frenada (i reculada, per mínima que sigui) de creixements que havia experimentat en els darrers anys, justament quan hi ha una aposta evident i explícita, mitjançant la política de descomptes, perquè aquesta carretera de pagament vagi absorbint cada cop més vehicles del corredor viari que connecta el Bages cap al Vallès, i per descarregar així la saturada C-55 i la carregada C-58.

En concret, la C-16 va registrar el 2019 una mitjana diària de 19.208 vehicles a la barrera del Bages, distribuïts entre els 16.376 que de mitjana van passar per l'anomenat peatge troncal (és a dir, el central, que vol dir que els usuaris continuen el seu trajecte per l'autopista) i els 2.832 que van fer ús del lateral, és a dir, els vehicles que van sortir de la C-16 o hi van accedir en aquesta barrera i en qualsevol de les direccions.

En xifres absolutes suposa un descens de 38 vehicles de mitjana al dia (el 0,1%). Però la dada és rellevant perquè atura un creixement que acumulava un total de cinc anys consecutius, i que estava acostant aquesta carretera de pagament al llindar de referència que és el seu registre històric (superar els 20.000 vehicles diaris passant pel peatge). De fet, el 2018 va ser el primer cop que va superar la xifra dels 19.000 des de feia una dècada.

El 2018 havia estat el cinquè any consecutiu que l'autopista Terrassa-Manresa havia crescut en volum de trànsit al peatge del Bages, amb una progressió més que notable que estava fent possible que recuperés el que havia perdut en sis anys de davallada contínua.

Des que el 2014 va començar a remuntar, en els tres exercicis posteriors els creixements sempre van estar per damunt del 5% en relació amb l'any precedent. Tot i el lleuger descens que hi ha hagut en el darrer exercici, entre el 2013, que va ser l'últim any del declivi (amb un total de 13.662 vehicles diaris), i el 2019 hi ha hagut un creixement de prop de 5.500 vehicles l'any, el que suposa un augment del 40%.

El 2007 va fixar el que fins ara ha estat el seu rècord (20.848 vehicles diaris); i el 2008, tot i començar ja un descens, encara va aguantar per damunt d'aquest sostre que no s'ha tornat a assolir més en les tres dècades de funcionament d'aquesta infraestructura.