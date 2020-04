Moren tres residents amb símptomes de coronavirus a la residència de Sant Fruitós

Tres residents de la llar d'avis El Lledoner de Sant Fruitós de Bages han mort durant les darreres 36 hores, segons ha informat l'Ajuntament del municipi. Es tracta de dues dones i d'un home que presentaven símptomes compatibles amb el coronavirus, com un quadre de febre, però als quals no se'ls ha pogut fer la prova per determinar si tenien covid-19 o no.

El consistori ha lamentat la defunció i ha traslladat el seu condol als familiars "en aquests moments durs de confinament i solitud en el dol".

Segons han explicat les mateixes fonts, aquesta residència estava confinada des que set usuaris van presentar febre el passat cap de setmana. "Es van tancar els residents a les habitacions, es va desinfectar l'interior de l'edifici i es va reforçar també la plantilla, ja que hi ha personal de baixa laboral per febre".