L'oposició de Sant Fruitós vol més «propostes serioses» i menys «vistoses» per la Covid-19

L'oposició en bloc de Sant Fruitós de Bages (Bages) critica la gestió que Gent fent Poble (GfP), que governa en minoria, està fent per pal·liar els efectes de la Covid-19. Reclamen que les accions s'han de decidir des del "màxim consens" i participació de tots els grups representats en aquest moment "excepcional". Es queixen que s'han posat a disposició del govern municipal però que la resposta ha estat "insuficient" per la "falta de col·laboració".

Volen plens telemàtics i trobades amb tots els regidors. "La sensació general ha estat la de menystenir propostes més serioses i prioritzar les més vistoses", afirmen en un comunicat conjunt, alhora que subratllen que la prioritat és protegir la salut de les persones. "El que ha de dirigir les accions ha de ser el rigor i la cautela, prioritzant la serietat per damunt de la precipitació, la simplicitat o el populisme", detallen.

Des del seu punt de vista, els esforços s'han de destinar en "protegir millor els veïns" i tenir també presents les conseqüències econòmiques que comportarà la pandèmia. En definitiva, diuen, les accions s'han de centrar en cobrir "les necessitats reals" i evitar "confusions o partidismes". El signen ERC (3 regidors), Junts per Sant Fruitós (2) i PSC (2) mentre Gent fent Poble (GfP) té sis regidors.

En el text, reiteren la sol·licitud "ferma i sincera" de col·laborar en les decisions per gestionar aquest període "excepcional". "És un fet que des del primer moment tots els grups municipals ens vàrem posar a disposició de l'actual equip de govern, però la resposta obtinguda ens és del tot insuficient. Per això seguim insistint en demanar la celebració de Plens telemàtics i seguim exigint trobades amb la totalitat de regidors i regidores", detallen.

D'altra banda, els regidors de les tres formacions faran una donació de les indemnitzacions que reben de l'Ajuntament dels mesos de març i abril per contribuir a pal·liar els efectes de la crisi. Per últim, reclamen "treball conjunt, constant i permanent i presa de decisions conjuntes i compartides" tot dient que "ara més que mai, cal anar a la una per al bé dels treballadors de l'Ajuntament i de tots els veïns".

Si bé al comunicat no fan referència a cap acció presa per l'equip de govern, en els últims dies l'equip de govern ha repartit mones a tots els infants per Pasqua, ha anunciat un xec de 60 euros per família per comprar a establiments i la voluntat de construir un monument de record a les víctimes i "herois del poble" que lluiten per combatre el coronavirus, entre d'altres mesures.