L'Ajuntament de Sant Fruitós repartirà avui una rosa a les 3.500 llars del poble

Per a aquest Sant Jordi tan atípic, ple d'iniciatives enginyoses i solidàries per adaptar la diada a la impossibilitat d'adquirir roses físicament en establiments o en parades, l'Ajuntament de Sant Fruitós ha organitzat una donació d'una rosa a cadascuna de les 3.500 llars del municipi. Un equip integrat per 15 treballadors municipals farà durant tota la jornada d'avui aquest lliurament en persona de les roses, adquirides pel consistori a la floristeria local Montse Sala i a Ampans.

L'Ajuntament de Sant Fruitós completa el seu programa d'activitats per a la diada amb el lliurament a domicili a menors de 12 anys de 1.600 exemplars de Sala i Ricardis a les pintures rupestres, juntament amb un exemplar colorable de la peça, el lliurament d'una edició especial de la revista Montpeità, que coincideix amb el seu número 1.500, la remesa a la residència d'avis d'un centre amb 30 roses i un pastís de Sant Jordi sense sucre i un concurs en cinc categories per als joves d'entre 13 i 18 anys.

Entre les diverses iniciatives alternatives per celebrar Sant Jordi al territori central, Arans i Ampans han elaborat una rosa virtual que s'ha pogut adquirir mitjançant una aportació de 5 euros i que s'ha lliurat en format postal electrònica. Per la seva banda, els responsables de la floristeria Rosa de Jericó de Manresa ha penjat un vídeo a Instagram on ensenya a fer- una rosa amb paper de diari, pintura i palets. A més, establiments com el manresà Viver Serra lliuraran roses a domicili (fins a 2.000, segons els seus responsables), després d'haver participat en una campanya del Gremi de Floristes de Catalunya per donar a conèixer floristeries disposades a rebre encàrrecs online per la diada, iniciativa en què han participat una desena de floristeries del territori central. Altres botigues també lliuraran flors a les llars al marge de la campanya del gremi, com és el cas, entre d'altres, de la floristeria manresana Àngels Clotet. El gremi espera que es reparteixin unes 300.000 flors avui, el 5% de l'any passat.