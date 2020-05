El Congrés tindrà seixanta dies per decidir sobre el suplicatori del Suprem

El Congrés disposarà de poc més de dos mesos per decidir sobre el suplicatori de la portaveu de Junts al Congrés, Laura Borràs, que ja ha estat sol·licitat pel Tribunal Suprem. El que és habitual és que la Cambra concedeixi la petició del Poder Judicial i de fet l'últim que es va denegar data del 1988.

El president del Suprem, Carlos Lesmes, va remetre ahir a la presidenta de Congrés, Meritxell Batet, la comunicació cursada per la sala penal d'aquest òrgan que eleva suplicatori en relació amb la diputada independentista «a l'objecte que se li doni el tràmit que correspongui en aquesta cambra». Es demana permís per investigar-la per presumptes delictes de prevaricació, frau a l'Administració, malversació de fons públics i falsedat documental en la seva etapa de directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Els tràmits per a l'aprovació d'un suplicatori estan regulats als articles 13 i 14 de el Reglament de Congrés, que estableixen una sèrie de terminis que es comptabilitzen en dies hàbils i que comencen a comptar una vegada que arribi a la cambra el suplicatori enviat pel president del Suprem, Carlos Lesmes. En total, són 60 dies hàbils, que normalment no s'esgoten. El primer pas és la recepció oficial del suplicatori per la mesa del Congrés, un tràmit formal que podria produir-se avui. A partir d'aquí, la presidenta de la cambra, la socialista Meritxell Batet, tindrà cinc dies per traslladar l'expedient a la Comissió de l'Estatut del Diputat, que té un màxim de 30 hàbils per presentar una proposta al ple.