El retorn a les aules: pocs alumnes i molta seguretat als centres escolars de la Catalunya Central

Dos mesos i mig després de tancar portes per la Covid-19, els centres escolars de la Catalunya Central han reobert aquest dilluns al matí en el primer dia de la regió en la fase 2, que permet un retorn voluntari dels alumnes a les aules, principalment pensat en l'acompanyament a aquells estudiants dels cursos que acaben cicle, com són 6è de primària, 4t d'ESO i 2n de Batxillerat. És un retorn esglaonat i que no deixa escenes de grans aglomeracions a les portes del centres: avui, l'escena predominant a primera hora era la de pocs alumnes esperant, protegits amb mascareta i respectant la distància de seguretat. El conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, ha assegurat que el 40% de les escoles públiques i el 20% de les concertades reprendran la seva activitat entre aquest dilluns i dimarts.

És el cas de l'escola Valldaura de Manresa, on aquest matí, vint minuts abans de les 9, han començat a arribar les professores responsables d'atendre els infants, inclosa la directora en funcions, Marta Ferrer. Avui només han convocat un grup de sisè de primària que farà dues hores de classe, de 9 a 11 del matí. A la porta d'accés, una professora amb un dispensador de gel hidroalcohòlicen mà ha fet desinfectar les mans als pares i mares i als infants que hi han arribat a partir de les 9.

El primer a arribar ha estat l'Antonio que, acompanyat amb la seva mare, ha explicat que estar a casa totes aquestes setmanes se li ha fet molt llarg i que a la nit li costava dormir per la manca d'activitat. Al cap d'una estona se l'ha pogut veure al pati del centre xerrant amb quatre nens més, mentre un grupet de nenes improvisaven una coreografia, també encantades de retrobar-se. Abans, els pares de tots ells han hagut de signar una declaració de responsabilitat conforme l'infant no pateix la Covid-19 ni ha estat en contacte amb ningú que tingui la malaltia.

Mentre que en aquest centre hi han anat els 13 alumnes que permeten les noves ràtios a causa de la pandèmia que, abans d'entrar a l'aula, han passat l'estona al pati, hi ha altres escoles on a aquella hora hi havia anat un alumne per preinscriure's. És el cas de l'escola Bages. La Puigbereguer obre demà. A la Fedac, molt a prop de la Valldaura, avui hi han anat els alumnes -molt pocs- d'infantil. En aquest centre les mesures de seguretat també estan estudiades fins al darrer mil·límetre. Avui també tornaven a funcionar les escoles bressol, amb poc èxit, d'entrada.

{C}

A l'institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada, l'equip directiu del qual treballa aquest dilluns des de primera hora per posar a punt l'espai per a l'arribada dels primers alumnes. El sistema que han ideat des del centre bagenc ha estat programar tutories individuals amb els alumnes, les quals s'han repartit entre una dotzena de docents. Destinen dos dies a cada curs, començant per primer d'ESO (avui i demà) i seguint amb la resta de cursos. Seran trobades individuals amb cada tutor, concertades prèviament, i amb una aula destinada a cada trobada, de manera que no s'hagin de reunir més d'un alumne i professor per classe.

És previst que les tutories comencin a les 9 del matí, tot i que a hores d'ara es desconeix el número d'estudiants que assistiran al centre, ja que cada un ha pactat la trobada amb el seu tutor i encara no hi ha una estimació oficial de quant seran els que acabaran anant a l'institut. Segons la directora del centre, Anna Vila, han lligat les reunions repartint les hores de tal manera que entre els dos dies destinats a cada curs es podria cobrir l'atenció a tots els alumnes, si és que les famílies així ho volen. Vila és avui, des de primera hora, preparant el material de desinfecció i els llistats d'alumnes en una taula situada a l'entrada del Quercus.

Anna Vila, la directora del Quercus, preparant l'arribada dels alumnes aquest matí | David Bricollé

A La Font de Manresa el seu director, Lluís Cano, no preveia una gran afluència de nens. «Compto que no arribarem a la desena de nens» per a l'acollida diària de P-3 a P-5. A primària també es preveu una assistència mínima, i s'han organitzat petits grups per cada curs als quals s'ha assignat un dia i hora concrets per assistir al centre, «perquè es pugui garantir la distància i els espais». La idea és que cada alumne de primària que ho vulgui pugui anar al centre com a mínim un cop des d'ara fins a final de curs, tret dels de sisè, per a qui s'han programat tres sessions, una per setmana, perquè estan a final d'etapa.

L'institut-escola Barnola d'Avinyó preveu una assistència inferior al 25 % de l'alumnat, i no hi haurà cap família que porti el fill a les aules d'acollida d'educació infantil. En lloc de portar-los a l'escola cada dia, han preferit tutories individualitzades amb cita prèvia, igual com es farà amb una cinquantena d'alumnes de primària i primer d'ESO. Seran trobades setmanals d'una hora de cada alumne amb el seu respectiu tutor. El centre ha considerat que « no tenia gaire sentit fer-los venir en grup, havent d'estar igualment separats, sense poder fer activitats normals, i sense poder avançar acadèmicament», explica el seu director, Ricard López. Amb els alumnes de sisè es farà el mateix, però com que són a final d'etapa «en aquest cas l'última setmana de curs sí que se'ls farà una trobada conjunta» d'un màxim de 13 alumnes per grup, i a la qual també assistirà el coordinador de secundària.

L'escola concertada pot triar si obre portes o no. L'escola Llissach de Santpedor sí que ho fan, aproximadament amb el 20 % dels 270 alumnes que estudien al centre. A banda que l'assistència serà mínima, «l'escola és gran i no hi haurà problemes d'espai», apunta el seu director, Ferran Riera. A més, com que en aquest centre també es fa l'ESO, no s'ha vist un especial interès en l'assistència dels alumnes de sisè.

Per a l'acollida dels alumnes d'infantil es preveu un grup de vuit i un altre de deu, i l'atenció a primària es farà amb sessions grupals de 13 alumnes perquè cada un hi pugui anar dos cops per setmana. També hi haurà «alguna tutoria individualitzada» a hores programades, que d'entrada s'orienten «als alumnes més vulnerables». Això permetrà organitzar per torns l'activitat presencial dels professors, al centre i telemàticament.

També ho farà l 'escola Pia de Moià, i en aquest cas amb una demanda elevada en comparació d'altres centres. Preveuen l'assistència d'aproximadament el 40 % dels 177 alumnes que hi ha des de la llar d'infants fins a sisè. Precisament, de llar d'infants i sisè és d'on s'esperen més alumnes, fins al punt que de sisè «en vindran un 80 % llarg del total», explica la directora del centre, Giannina Aztarain. L'acollida diària de 9 a 1 que ja ve marcada pel departament per als alumnes de la llar d'infants i d'infantil en aquest cas també s'ampliarà als de sisè, «perquè estan al final d'etapa i ho veiem convenient», diu Aztarain, mentre que els alumnes de primer a cinquè hi aniran dos matins a la setmana, en grups d'entre 10 i 11 nens.

Ràtios d'entre 8 i 15 alumnes



Els centres escolars catalans reobren aquest dilluns en els territoris en fase 2, és a dir, a les comarques gironines, Alt Pirineu i Aran, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, Catalunya Central, Alt Penedès i Garraf. Això sí, ho faran en els municipis on aquest 1 de juny no sigui festiu. Les ràtios seran d'entre 8 i 15 alumnes, i es preveu més activitat en els cursos que acaben cicle o per preparar proves. A les llars d'infants es permeten cinc nens.

El pla d'Educació estableix una ràtio de 8 o 10 alumnes a infantil, de 13 a primària i de 15 a secundària. El retorn sempre es voluntari. El departament marca directrius sobre distàncies, sobre higiene i neteja, i descarta activitats esportives i el servei de menjador (excepte en llars d'infants). Es preveu reprendre les classes de final d'etapa, sisè i quart d'ESO, així com la preparació de la selectivitat, però també es contemplen tutories individuals o en grup en qualsevol nivell. A infantil hi ha un servei d'acollida al matí.

Les entrades i sortides i les hores de pati seran esglaonades. Cada centre ha hagut d'elaborar el seu propi pla. Es prioritzarà l'assistència de menors en situació de major vulnerabilitat o que els seus progenitors treballin els dos fora de casa. El curs lectiu, però, acabarà en format telemàtic el 19 de juny.

Les instruccions recullen també quin professorat pot fer atenció presencial, descartant els majors de 60 anys o amb malalties cròniques. Els treballadors portaran mascareta, mentre que els nens l'hauran de portar si no es poden mantenir les distàncies (excepte els menors de cinc anys). El material haurà de ser individual, no es distribuirà paper excepte en casos imprescindibles. A infantil i primària també s'intentarà que les joguines siguin d'ús individual. S'evitarà la manipulació d'eines i material comú, com el dels laboratoris, aules de música i informàtica.