Gent fent Poble atribueix la moció de censura de Sant Fruitós a una maniobra d'ERC per sumar alcaldies

L'alcalde de Sant de Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, atribueix la moció de censura, que han presentat al govern en minoria de Gent fent Poble (GfP) els tres partits de l'oposició (ERC, Junts per Sant Fruitós i PSC), a «una maniobra orquestrada des de fa temps» que no respon a una necessitat del municipi sinó a interessos de partit. L'actual alcalde ha definit l'acció de «legal» però «il·legítima» i «immoral» i considera que respon «a una acció d'ERC com a partit a la captura d'alcaldies arreu de la Catalunya». Per tot plegat, GfP demana als tres partits de l'oposició que escoltin als ciutadans, facin una «reflexió serena i clara» i retirin la moció de censura.

L'alcalde i els altres cinc regidors de l'equip de govern han fet aquest dilluns al migdia una roda de premsa a la sala de plens de l'Ajuntament per defensar la seva posició i rebatre les acusacions i arguments de l'oposició, que va fer públic dimecres passat la seva intenció de presentar la moció de censura, ja que disposa de la majoria suficient (7 dels 13 regidors) per governar. Si prospera farà alcaldessa la republicana Àdria Mazcuñan, en un ple que, en principi, és previst que se celebri el 17 de juny.

L'equip de govern de Gent fent Poble ha destacat que amb la moció de censura «no s'escolta la voluntat dels ciutadans sinó la direcció d'un partit polític». En aquest sentit, remarquen que no es tracta d'un cas aïllat i han posat d'exemple altres municipis catalans com Cervera, Pons i Maials on els republicans també s'han fet amb les seves alcaldies. Segons Batanés, «a Sant Fruitós no hi ha ni una sola queixa en l'acció d'aquest govern ni de l'alcalde», per tant, entén que la moció «no obeeix a una necessitat de Sant Fruitós sinó d'un partit. No hi ha legitimitat perquè no es donen les necessitats».

En aquesta línia, ha afirmat que la candidata a l'alcaldia, Àdria Mazcuñan, «obeeix les ordres que venen de dalt» i vol «fer currículum per la seva carrera política». GfP tampoc ha estalviat retrets als altres dos partits de l'oposició, PSC i JuntsxSF, de qui ha dit que «no els importa el què pensi la gent de Sant Fruitós i donen l'alcaldia a una persona que va obtenir el 20% dels vots» cosa que considera «encara deslegitima més la moció».



Una plataforma de suport

En els darrers dies, veïns de Sant Fruitós contraris a la moció i al canvi de govern han constituït la plataforma StopMocioSFB, que s'ha fet sentir amb accions de protesta al carrer. Dijous passat ja es va protestar amb una cassolada a la plaça de l'Ajuntament, que s'ha anat repetint, i aquest diumenge un centenar de vehicles ha participat en una marxa lenta amb sortida des del cementiri fins a arribar a la plaça on hi ha el cobert de la màquina de batre, on es va fer una recollida de signatures.

Entre les accions previstes pels propers dies hi ha una cassolada coincidint amb el ple ordinari que s'ha de celebrar aquest dijous al pavelló.