Els cellers de la DO Pla de Bages ofereixen visites a preus populars aquest cap de setmana

La 3a edició de la Fira del Vi del Bages (Fira ViBa) se celebra enguany entre el 15 i el 21 de juny en un format semipresencial. Des de dilluns, es poden seguir diversos tastos online a través de les xarxes socials de Facebook, Instagram i Twitter (@firaviba) i també a través del web. I aquest cap de setmana tindran lloc les activitats presencials, amb visites a 12 cellers de la DO Pla de Bages i visites guiades a Manresa en clau de vi.

Els cellers que es podran visitar són: Abadal i les Acàcies, a Avinyó; Oller del Mas, Collbaix–Celler el Molí i Fargas-Fargas, a Manresa; Solergibert, Celler Cooperatiu d'Artés i Caves Gibert, a Artés; el Celler Sanmartí, a Sallent; el Celler Colltor, a Santa Maria d'Oló; el Celler Grau i Grau, a Castellfollit del Boix; i el Celler del Mas de Sant Iscle, a Sant Fruitós de Bages.

Les visites s'han adaptat prenent totes les mesures de seguretat necessàries atenent a l'actual situació. Per aquest motiu, es faran en grups reduïts de màxim 10 persones, seran de curta durada (45 minuts) i es prioritzarà l'estada es espais oberts. Es necessària la reserva prèvia.

El preu de les visites és de 5 euros per als adults i de 2 euros per als infants i joves entre 5 i 17 anys. Els horaris són diferents per cada celler. Hi ha hores d'inici a les 10 h 11 h, 12 h i 13 h. A través de la pàgina web firaviba.cat es poden consultar els horaris i fer les reserves.

D'aquesta manera es reprèn l'activitat d'enoturisme als cellers de la DO Pla de Bages, que ja estan preparant una oferta en diferents modalitats de visites per aquest estiu.

Pel que fa a les visites a Manresa, Manresa Turisme ofereix un recorregut guiat —també de curta durada— per redescobrir els espais més emblemàtics de la ciutat en clau de vi. Sota el títol 'Redescoberta de Manresa', la visita és gratuïta per a tot el personal de serveis essencials —caldrà acreditar-ho en el moment de la visita. El preu general per adults és de 4 euros i la tarifa reduïda per a jubilats i infants i joves de 8 a 16 anys és de 3,2 euros. A través de la pàgina web firaviba.cat es poden consultar els horaris i fer les reserves.

El programa complet de les activitats es pot consultar a la web firaviba.cat.