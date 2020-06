Una guia d'on menjar feta en ple confinament

Una guia telemàtica amb informació bàsica sobre la ubicació, els preus dels menús i un enllaç directe al web de 170 restaurants de tot Catalunya. Aquest és el resultat de les dades que el santjoanenc Sergi Tejada ha recopilat durant tota una dècada dels llocs on anava a menjar, sempre que s'ajustessin, segons el seu parer, «a una bona relació qualitat-preu». És un treball llarg que ha culminat aquesta primavera amb l'elaboració d'un blog i d'un compte complementari a Instagram, que Tejada ha elaborat en ple confinament aprofitant les llargues estades a casa.

Sergi Tejada té 42 anys i fa tasques tecnicoadministratives en una administració local, però es declara un «apassionat de la cuina», i això és el que l'ha portat a fer la guia, per afició i de forma totalment altruista, tenint en compte que «no m'ha costat diners, però tampoc no hi guanyo res». Amb el nom Restaurants per a totes les butxaques (i el domini wordpress.com), des que es va posar en marxa al començament d'abril, el blog rep una mitjana d'una cinquantena de visites diàries, i el compte d'Instagram (restaurantsxatoteslesbutxaques) té prop de 400 seguidors.

Amb els anys, Tejada havia anat guardant informació i referències de restaurants on anava, sense cap idea de fer-ne res especial. Tanmateix, «sabent que jo recollia aquestes dades, amics i veïns em trucaven per demanar-me consell», fins que, animat per alguns companys, «vaig decidir elaborar una base de dades i compartir aquesta informació de restautrants assequibles, ja que considero que els d'estrella ja tenen la seva pròpia difusió».

Aquí neix el projecte de Sergi Tejada, però el que inicialment havia de ser una simple base de dades d'ús particular es va convertir en un treball més elaborat, i en lloc de fer només un Excel com pretenia al principi va optar per fer un blog, considerant que és una eina «més visual, més fàcil de compartir i més útil per donar a conèixer els restaurants i la feina feta, just en una època en què molts d'aquests establiments ho estan passat econòmicament molt malament», apunta. I per anar encara més enllà, va decidir complementar-ho amb un compte a Instagram, amb voluntat de redirigir-hi els visitants del blog, i a la inversa.



Preus «continguts»

En aquest blog, Tejada ha volgut recollir restaurants que ofereixin una bona relació qualitat-preu, «sempre que sigui un preu contingut, i un menú tancat en què el client pugui saber exactament què pagarà», ja sigui diari, de cap de setmana o degustació. També s'hi inclou alguna pizzeria com a excepció als negocis amb menú tancat.

Si bé la cuina i el producte de proximitat no són uns criteris que Tejada hagi tingut en compte a l'hora d'incloure els restaurants al bloc, «sí que d'alguna manera això s'ha reflectit a Instagram». I és que ell mateix els va convidar a penjar-hi fotografies dels seus plats estrella o dels que més els identificaven, «i allà sí que es parla de productes de km 0, de temporada, o típics de cada zona», sosté.

Tejada no ha provat de primera mà tots els restaurants que apareixen a la guia, però sí la majoria. «I és que n'hi ha inclòs alguns que, tot i no haver-los provat, encara, «considero que hi han de ser per referències que he rebut de fonts fiables o per recerques que he fet jo mateix». A més s'ha trobat que, des que va obrir el blog i el compte a Instagram, «vaig començar a rebre peticions d'altres restaurants interessats a ser-hi, i si després de fer una cerca per les xarxes he considerat que la seva oferta s'ajustava als criteris de selecció del bloc, també els hi he inclòs», explica. A més, «aquest blog pretén ser una eina oberta i dinàmica, que es vagi actualitzant i enriquint amb suggeriments, i si cal amb noves incorporacions».

L'objectiu, insisteix, «és que la gent arribi a la guia, que trobi el que buscava i que la segueixi utilitzant i la comparteixi. D'aquesta manera la base de dades pot anar creixent, i el nombre de seguidors, també».