Gent Fent Poble diu que el nou govern de Sant Fruitós atura ajuts per la Covid-19

Gent fent Poble, la formació que fins fa dues setmanes governava a Sant Fruitós, ha llançat la primera crítica pública contra el nou executiu tripartit (format per ERC, Junts i PSC) perquè considera que està malmetent la comissió i el programa d'ajuts que havien activat anteriorment per la Covid-19.

La formació independent subratlla que en el ple de maig va ser aprovada per unanimitat una Comissió amb un calendari establert on es fixava el 1 de juliol al vespre la data per celebrar la tercera reunió. Segons GFP aquesta comissió, participada pels quatre grups polítics municipals i per membres d'associacions i ens econòmics i socials, "no ha estat convocada i, per tant, es trenca un mecanisme de transparència i participació que el govern de GfP va engegar".

En aquest sentit, consideren "molt greu que el nou govern faci una nota indicant que no es pot fer la comissió perquè no hi ha encara nou cartipàs, quan resulta que aquesta setmana s'han dut a terme una Junta de Govern i tres Comissions Informatives -que no es podrien fer sense cartipàs".

A més, asseguren que hi ha algunes línies d'ajut que s'han aturat, "fet que genera un perjudici directe i immediat sobre els santfruitosencs i santfruitosenques. La línia 5 posava a l'abast dels ciutadans uns descomptes de 10 euros per fer àpats als bars i restaurants del municipi i de 15 euros per fer pernoctacions en hotels i pisos turístics, el què suposa perdre una injecció directa de 160.000 euros i la pèrdua de mig milió d'euros en moviments econòmics durant el juliol i l'agost".

A més, retreuen que "tampoc a hores d'ara el nou govern d'ERC, PSC i JXSF ha respost a la petició de Gent fent Poble de portar a terme un acte públic de record i comiat a les víctimes de la Covid-19 i als seus familiars. Els problemes generats pel Coronavirus han de ser afrontats i solucionats ara i qualsevol dilatació en el temps juga en contra dels ciutadans, per això, demanem a l'alcaldessa Àdria Mazcuñan que rectifiqui d'immediat i apliqui les mesures esperades i previstes sota el govern de Gent fent Poble".