Sant Fruitós fa un emotiu comiat a Vicenç Llorens

Vicenç Llorens Concustell, el regidor de Junts per Sant Fruitós que va morir dimecres als 59 anys víctima d'un càncer, va ser acomiadat ahir amb una emotiva cerimònia, en què tant la família com companys de l'Ajuntament van voler expressar unes sentides paraules en memòria seva.

El comiat es va fer a la sala Montserrat de Funerària Fontanova, a Manresa, amb una capacitat limitada que va deixar algunes persones fora. Entre els presents hi havia una àmplia representació política, amb l'equip de govern municipal sencer, així com l'exalcalde Josep Rafart i l'exregidora a qui Llorens va rellevar com a cap de llista de Junts per Sant Fruitós, Mercè Casals. També hi eren presents polítics de fora, com la presidenta comarcal del PDeCAT, Ivet Castaño, el fins fa pocs dies alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i altres companys de partit, com Josep Vives; i també els republicans Estefania Torrente i Eloi Hernàndez, màxims representants del Consell Comarcal del Bages, d'on Vicenç Llorens també era conseller.



Emotius missatges de comiat

Va ser una cerimònia religiosa d'uns tres quarts d'hora de durada, i que en la recta final va incloure les paraules de comiat que li van voler dirigir familiars i amics. Va ser especialment emotiu el moment en què Núria Llorens va parlar del seu «papi» com «el meu exemple a seguir» i com «un pilar fonamental en la meva vida», i també en va explicar algunes anècdotes que els presents van rebre amb un fort aplaudiment.

En nom de Junts per Sant Fruitós també va parlar Estrella Morales, que ara entrarà com a regidora, i que va fer un repàs de la bona predisposició mostrada sempre per Llorens, tant a l'Associació de Veïns de Pineda (d'on va ser president i vocal), com en l'àmbit polític. En va destacar «l'entrega, la fermesa, la valentia, el coratge i el compromís per Sant Fruitós».

Al seu torn, la recent alcaldessa de Sant Fruitós, Àdria Mazcuñan, el va definir com «un senyor de cap a peus» i com «el mirall en el qual tots ens agradaria reflectir-nos». L'última intervenció va ser la de la coral que han format membres del partit al territori i de la qual Vicenç Llorens formava part, i que li va voler dedicar una última cançó amb què també s'acomiadava la cerimònia.