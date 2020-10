Federació de Veïns i Plataforma No + Morts reiteren la necessitat de desdoblar la C-55

La Federació d'Associacions de Veïns de Manresa i la Plataforma No + Morts a la C-55 i han reiterat la necessitat que la Generalitat afronti el desdoblament d'aquesta carretera, després que dissabte passat s'hi registrés un nou accident mortal, a l'alçada d'Abrera, en què hi va perdre la vida una jove de 26 anys veïna del Vendrell. El sinistre va tenir lloc just el dia que aquest diari publicava una entrevista amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, en què manifestava que «els costos i la complexitat no ens permeten posar un calendari al desdoblament de la C-55».

En un comunicat conjunt, les dues entitats denuncien "la manca d'interès del departament de Territori i Sostenibilitat en desdoblar la C-55 en el tram Abrera-Manresa", subratllada per les paraules del conseller.

Apunten, però, que "la realitat és tossuda i desmenteix al conseller, ja que la densitat de trànsit és tràgicament massa alta per la capacitat actual de la carretera, que pateix tots els inconvenients d'un traçat molt antic, amb intervencions que sovint només són pedaços sense que aportin la necessària tranquil·litat als conductors i duguin eficàcia i eficiència al trànsit de la via què connecta les comarques centrals amb l'àrea metropolitana sud, BCN, aeroport i ports de Barcelona i Tarragona".

Reiteren que "el desdoblament és la resposta al problema de la C-55. Cal impulsar amb urgència l'execució del projecte enterrat en els calaixos del departament, i acabar de projectar-ne la resta del tram". Quant als arguments del cost econòmic, federació i plataforma expressen que "se'ns fa estrany que cada any surtin recursos milionaris per mantenir el nivell de beneficis de l'empresa privada Autema, concessionària de l'autopista C-16, amb l'excusa d'una pretesa gratuïtat què la ciutadania ni entén ni pot gaudir-ne".

En el comunicat fet públic, Plataforma i Ferderació expressen el seu condol als familiars i amics de la noi que dissabte va perdre la vida a la C-55 i anuncien que, degut a l'actual situació d'increment de contagis de la Covid-19, retarden per a més endavant el tall de carretera que convoquen cada cop que hi ha una víctima mortal en aquesta carretera.