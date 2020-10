Traslladen la vaca de Castellbell al santuari Gaia de Camprodon

La vaca que dissabte passat va aparèixer al barri del Burés, a Castellbell i el Vilar, va ser traslladada al santuari d'animals Gaia de Camprodon. Ahir al migdia, enmig d'una gran eufòria, membres d'aquesta entitat animalista es van desplaçar amb un remolc adaptat per al transport d'animals fins a la població bagenca per recollir l'animal i portar-lo fins a les seves instal·lacions, que és on viurà a partir d'ara.

La vaca, que a Castellbell han batejat com a Mariana però els fundadors del santuari Gaia anomenen Vilar, pel fet d'haver-la trobat en aquest municipi, va aparèixer dissabte passat al barri del Burés. Va arribar al barri des del bosc proper i, un cop la van aconseguir capturar, la van posar en el terreny que queda entre la carretera que uneix el barri amb el centre del poble i una nau industrial del polígon, on la vaca tenia un espai d'uns 500 metres quadrats. Allà era alimentada per l'Ajuntament, que hi va portar farratge. A més, l'animal també podia pasturar i menjava herbes i matolls que al llarg dels anys han crescut en aquest espai.

L'animal es va escapar ara fa un mes i mig, quan es va anar a fer un decomís dels diferents animals que hi havia en una explotació ramadera del municipi.

En el marc del decomís, però, la meitat de la trentena d'animals que hi havia van aconseguir escapar-se i se'ls ha anat recuperant en diferents batudes que s'han fet a la zona. Tot i això, encara queda mitja dotzena de vedells que no s'han trobat i el DARP va confirmar que l'explotació que es farà càrrec d'aquests animals està preparant una nova batuda per tal de poder-los capturar i emportar-se'ls.

De fet, l'alcaldessa de Castell-bell, Montse Badia, va explicar que el jutge ha donat un termini d'un mes perquè els animals siguin capturats i portats al seu nou destí.