Batanés lamenta que el crematori de Sant Fruitós no hagi arribat a bon port

Gent fent Poble (GfP), a l'oposició de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, ha lamentat que el projecte de construcció d'un tanatori amb crematori al municipi, pel qual havia apostat quan era al govern, hagi quedat aturat perquè l'empresa impulsora no ha trobat inversors. L'exalcalde Joan Carles Batanés (GfP) ha defensat l'aposta que va fer en el seu dia l'anterior govern per aquest equipament en considerar-lo «necessari» i «oportú» per al municipi i ha lamentat que el projecte no s'hagi pogut culminar.

Eternam, Serveis Funeraris, va anunciar la primavera del 2017 la intenció de construir un tanatori amb capacitat per a 150 persones i un crematori amb sales de vetlla al costat del cementiri de Sant Fruitós, la gestió del qual també va passar a càrrec de l'empresa a través d'un conveni amb el consistori governat aleshores per Gent fent Poble i el PSC.

Paral·lelament, es van iniciar els tràmits per construir el recinte funerari i, tot i que fins i tot ja s'havia donat la llicència d'obres i s'havien fet moviments de terres, el projecte no ha acabat prosperant. L'Ajuntament, actualment governat per ERC, PSC i Junts, rescindirà el contracte amb l'empresa per incompliment, quan fa gairebé un any i mig que haurien d'haver començat les obres. Eternam, per la seva banda, ha reconegut que no pot fer l'obra perquè la covid ha espantat inversors, alguns dels quals assegura que també va perdre arran de l'aplicació de l'article 155.

Batanés ha lamentat que finalment el projecte no hagi arribat a bon port i assegura que té una sensació «agredolça». D'una banda, defensa l'aposta que es va fer per un projecte «necessari» i «oportú», tenint en compte que el poble no té sala de vetlla i que a la comarca no hi havia cap crematori, i, de l'altra, assegura que té una sensació «amarga» perquè no es culmina el projecte. «Evidentment si econòmicament ara no és viable per a l'empresa que l'ha de fer, lògicament s'ha de rescindir el contracte i tirar enrere les pretensions per les dues parts», afegeix.

Per a l'actual cap de l'oposició, «l'aposta per un crematori en un moment en què no n'hi havia cap a la comarca era clara i lògica». És conscient que ara, tres anys després, les circumstàncies han canviat, amb la crisi de la covid i el fet que Manresa ja disposa d'un crematori. Aquest darrer fet, però, creu que no ha d'impedir «que se'n pugui fer un a Sant Fruitós perquè hi ha comarques, com és el cas d'Osona, on conviuen dos crematoris relativament a prop».

Amb tot, Batanés creu que és «una llàstima» que n0 s'hagi pogut tirar endavant el projecte perquè «era un servei no només per a Sant Fruitós sinó per a tota la comarca, però s'ha de mirar endavant perquè segur que hi haurà oportunitats noves per al municipi que es podran aprofitar».

A banda del fet de no haver iniciat les obres de construcció del nou equipament, l'actual equip de govern de Sant Fruitós també ha criticat la «gestió deficitària» que l'empresa ha fet del cementiri municipal, que fins ara gestionava a través d'una concessió. En aquest sentit, Batanés considera que quan la seva formació era al govern no havia rebut cap queixa perquè «en tots els serveis fèiem un seguiment i qualsevol mancança la detectàvem immediatament i es corregia». Per això, creu que l'actual govern tripartit «no té aquest mecanisme de control i la correcció d'allò que no es fa bé triga molt més, i és quan hi ha hagut queixes».