Els premis Montpeità de Sant Fruitós reconeixen la lluita contra la covid-19

El Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages va acollir l'acte de lliurament del Premi Montpeità 2020, que anualment atorga el setmanari local a una persona o una entitat destacada durant l'any en la promoció i potenciació, social o cultural del municipi. Enguany, s'ha guardonat als voluntaris de Protecció Civil de Sant Fruitós, per la seva tasca durant aquest any marcat per la covid-19.

De fet, a través de Protecció Civil es feia un premi col·lectiu a totes aquelles persones anònimes que han col·laborat en la lluita contra la pandèmia fent mascaretes, bates, pantalles, anant a comprar per a persones que ho necessitaven, realitzant audiovisuals, donant afecte a persones soles, empreses i particulars que han cedit material, entre d'altres.

La cerimònia, per la situació generada precisament per la pandèmia, es va fer sense públic i retransmesa per streaming, presentada pels membres de l'entitat organitzadora Jordi Julià, Rosa Camprubí i Josep Sanfeliu.

L'acte va comptar amb els parlaments de Xavier Jovés, de Protecció Civil de Manresa; Sor Lucia Caram, monja dominica; David Vila, coordinador dels voluntaris contra la covid-19, i Pedro Garrote, de Protecció Civil de Sant Fruitós, que va recollir el guardó. Va cloure l'acte l'alcaldessa, Àdria Mazcuñan.