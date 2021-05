La situació sanitària no ha permès programar el Santpedor en Flor com és habitual, però l’Ajuntament mantindrà algunes accions amb les flors com a protagonistes com el concurs de balcons o les passejades entre flors.

Del 7 al 14 de juny els balcons es vestiran de color amb el concurs de balcons florits i els tres més ben engalanats podran guanyar un val per gastar en comerços de la CUSA (Comerciants Units de Santpedor). Les persones que hi vulguin participar s’han d’inscriure del 25 al 29 de maig a l’oficina de reciclatge.

Una altra de les accions que es mantenen és l’entrega de la petúnia com a mostra d’agraïment pel compromís amb el medi ambient i reciclatge. Les santpedorenques i santpedorencs podran recollir aquesta flor de temporada amb el codi del cubell de reciclatge a la plaça Gran U d’octubre del 25 al 29 de maig.

La proposta d’enguany també inclou les passejades en flor, que es faran el cap de setmana del 29 i 30 de maig. Dissabte 29 al matí el Centre Excursionista 2x2 ha organitzat un recorregut per descobrir les plantes i flors de l’entorn natural amb una aplicació mòbil que ajudarà a reconèixer-les. La caminada sortirà a les 9 del matí de la plaça del Sindicat, no cal inscripció prèvia, i es demana que els participants es descarreguin l’aplicació mòbil PlantNet prèviament.

Diumenge 30 hi haurà una altra passejada, aquesta vegada pel nucli urbà, per conèixer les plantes i arbres que envolten el poble i les seves particularitats. Es demana inscripció prèvia del 25 al 29 de maig a l’Oficina de Reciclatge. L’activitat durarà una hora i sortirà a les 10h del matí de la plaça Gran U d’octubre.

L’Ajuntament espera poder recuperar l’any vinent el Santpedor en Flor tal com s’havia fet altres anys, amb múltiples muntatges florals i ornamentacions a places i racons de Santpedor així com activitats durant tot un cap de setmana.