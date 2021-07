En només mig any s’han gairebé doblat els casos de covid-19 a la comarca del Bages. Si el 13 de gener passat hi havia 10.328 persones diagnosticades amb coronavirus, segons les dades del Departament de Salut actualitzades aquest dilluns la xifra arriba ja a les 18.597.

Igual que passava al gener, el municipi on més ha penetrat el virus continua sent Castellgalí, amb pràcticament el 14% de la població afectada (s’han detectat 270 casos des del començament de la pandèmia en un poble de 1.954 habitants). A principi d’any, aquest percentatge era del 7,32%. Aleshores, consultat per aquest diari, l’alcalde, Cristòfol Gimeno, atribuïa bona part dels contagis als brots que van afectar durant la primera onada a les dues residències del municipi.

Quatre pobles més del Bages tenen aquest dilluns una incidència acumulada del virus superior a l’11%. A Sant Fruitós, oficialment el 12,41% de la població ha passat la covid-19 (1.048 infectats de 8.446 habitants) i el mateix percentatge té Avinyó (278 casos de 2.241 habitants). A Artés, que al gener era la segona del rànquing, la dada és del 12,08% (704 malalts per a 5.825 habitants) i, per darrere seu, hi ha Navarcles on el 11,51% dels veïns i veïnes han patit la malaltia (687 dels 5.968 habitants). Tant el nombre de casos acumulats com la població són les que figuren al web Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AquAS).

Manresa supera els 8.690 casos

En els últims 14 dies s’han diagnosticat a Manresa 441 positius de covid i, des de l’inici de la pandèmia, la xifra d’afectats puja a 8.690 (3.784 entre el 13 de gener i avui, dilluns). D’aquesta manera, la capital del Bages se situa com el cinquè municipi de la comarca amb més incidència acumulada en tota la pandèmia, amb un 10,90% de la població afectada (hi viuen 79.753 persones, segons les dades de Salut).

El risc de rebrot a Manresa és aquest dilluns de 629 punts. La dada és molt dolenta, però tot i així, entre les ciutats catalanes de més de 20.000 habitants, la capital del Bages és la que té el segon indicador més baix. La taxa del Bages és de 750 i la de Catalunya, de 1.314.

Quant a la velocitat de transmissió (Rt) avui és de 1,17 a Manresa (cada 10 malalts contagien a 11 persones més), una dada que coincideix amb la comarcal.

Llistat de municipis del Bages amb incidència per la covid