El president del grup parlamentari del PSC i secretari d’Organització del patit, Salvador Illa, va assegurar ahir, a Súria, que el govern del municipi, format ara per només quatre regidors del PSC dels 11 del ple, és «sòlid» i amb «ganes de tenir l’estabilitat garantida de la millor manera possible».

El líder socialista ho va dir en una visita a Súria, on el 13 de juliol passat es va trencar el pacte de govern entre el PSC i el GIIS. Illa va destacar que en aquesta visita va quedar «molt sorprès de com l’alcalde i l’equip de govern tenen planificada aquesta legislatura» amb projectes com la nova biblioteca i les inversions per garantir la continuïtat de l’activitat minera amb el màxim respecte pel medi ambient.

Finalment, pel que fa al govern local, va afirmar que «no surto preocupat per l’estabilitat» i va recordar que «fa dos anys els ciutadans van enraonar i van decidir que Súria havia de ser governada per l’Albert Corberó i els socialistes, i demano que tothom faci els esforços que ha de fer per garantir aquesta estabilitat i poder millorar la vida dels ciutadans».

Abans de visitar Súria, Illa va ser a Castellgalí, on es va reunir amb l’alcalde Cristòfol Gimeno i el seu equip de govern. Del municipi, en va destacar la urbanització de la zona de Mas Planoi i la importància que hi té la indústria química, i va destacar la feina que es fa des de l’entorn del municipi per «millorar la vida dels ciutadans».

En l’atenció als mitjans de comunicació que va fer a Súria, el líder dels socialistes catalans també va demanar explicacions al Govern català per la dimissió de tres membres de la direcció de l’Institut Català de Finances, en relació amb l’aval de 5,4 milions d’euros per als exalts càrrecs de la Generalitat encausats pel Tribunal de Comptes.

Per a Illa, cal respectar la decisió d’aquests tres exmembres de l’ICF i va exigir explicacions al Govern «de què ha passat i per quines raons s’han pres aquestes decisions» per a les quals va demanar el màxim respecte.

En l’atenció als mitjans, Illa també va demanar al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que assisteixi a la conferència de presidents de les comunitats autonòmes previst per a divendres vinent per «parlar i dialogar» sobre temes com la pandèmia de la covid i els fons europeus. També va destacar la importància de la celebració de la comissió bilateral entre la Generalitat i l’executiu espanyol al principi del mes d’agost i la taula de diàleg.

També va explicar que el seu partit impulsarà la renovació de 112 càrrecs de 28 institucions i que nomena el Parlament de Catalunya en vistes del fet que des del Govern «no es produeix cap moviment» per fer-ho. Va afirmar que ja ha contactat amb la resta de grups parlamentaris i que espera poder iniciar converses a final d’agost o principi de setembre.

A més a més, en la seva intervenció Illa va fer un reconeixement a la feina dels Bombers i dels diferents cossos d’emergències que treballen en les tasques d’extinció de l’incendi de Torroella de Montgrí i va fer una crida a la ciutadania perquè actuï amb responsabilitat davant l’alt risc d’incendi que hi ha aquest cap de setmana i també amb la pandèmia.