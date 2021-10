El grup municipal Nou Castellnou-CP (adscrit al PSC) ha requerit l’actuació de l’Oficina Antifrau de Catalunya pel que aquesta formació, que és a l’oposició, considera que són «greus irregularitats comeses per l’alcalde i l’equip de govern», que és a mans d’ERC. Els socialistes de Castellnou de Bages exposen que el 21 de maig passat van enviar a la Direcció General d’Administració Local una «relació de greus irregularitats, degudament documentades, que suposaven l’incompliment de la legislació vigent, en matèria de contractació, execució i justificació de despeses, i comptaven amb els corresponents informes negatius de la secretària-interventora».

Segons detalla la mateixa formació a través d’un comunicat, transcorreguts més de 4 mesos des d’aquella comunicació i exigència d’actuació de la Direcció General «per posar ordre a l’Ajuntament i actuar en correspondència amb la gravetat dels fets, no ens consta cap obertura d’expedient, ni cap acció concreta contra l’alcalde i el seu equip de govern».

Per aquest motiu, hi afegeix, «no ens queda altre remei, en compliment de les nostres obligacions de seguiment i control de l’acció de govern, que requerir a l’Oficina Antifrau de Catalunya perquè assumeixi les seves funcions i actuï en conseqüència», i que sigui qui «emprengui les actuacions que per llei té encomanades».