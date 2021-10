Cardona va dedicar ahir un acte de record a les víctimes de la covid i d’homenatge a les persones i col·lectius que durant tots aquests mesos han estat a primera línia en la lluita contra la malaltia. Va ser un acte breu però emotiu, que va aplegar diverses desenes de persones davant la residència Sant Jaume, on va ballar l’àliga com a símbol majestuós «que representa tot el poble», segons va apuntar l’alcalde, Ferran Estruch.

L’acte va començar amb un minut de silenci que es va voler dedicar a les víctimes, i tot seguit es va donar pas a uns breus parlaments de gratitud al personal sanitari i no sanitari que ha lluitat i continua lluitant per combatre la malaltia i tenir cura dels qui la pateixen.

En va donar testimoni la infermera cardonina Olga Urrutia, que va descriure l’acte d’ahir com un «homenatge als valors i a la lleialtat», i també «a totes les persones que han marxat en circumstàncies molt difícils però acompanyades per la fortalesa dels sanitaris». Va elogiar «el treball incansable i sovint no reconegut, sense protocols i amb mitjans pobres», del personal sanitari i no sanitari, i en aquest sentit va apuntar que «no hi ha herois sinó un col·lectiu humà que ha fet front a aquesta batalla».

L’alcalde, Ferran Estruch, també va voler agrair la feina de «tots els col·lectius que han estat al peu del canó», entre els quals va enumerar Protecció Civil, el personal del CAP, Creu Roja, Càritas, els serveis d’emergències, Bombers, la Policia Local, el personal de neteja, les treballadores socials i també el personal de la residència... «que van passar un malson i sempre estaran a la nostra memòria». Va recordar que en els moments més durs de la pandèmia «el poble es va organitzar com una sola família per salvar gent», i va dir que «és a tots ells» a qui es dedicava l’acte. Mentre l’àliga va ballar al so de la Banda de Cardona, es va fer un silenci només trencat pel repic de campanes que l’acompanyava.