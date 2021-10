La Comissió de Justícia del Parlament ha aprovat aquest dijous la retirada del monument franquista dedicat al Terç de Requetès de la Mare de Déu de Montserrat, ubicat a la plaça dels Apòstols, prop del monestir de Montserrat. Ho ha fet amb els vots a favor de totes les forces de la cambra, a excepció de Vox que hi ha votat en contra, i de Ciutadans, que s'ha abstingut. Es tracta de la segona vegada que la cambra exigeix la retirada. Ja ho va fer el 2018, però l'escultura no s'ha arribat a retirar mai.

La proposta de resolució, presentada pel PSC, exigia la retirada en el termini màxim de sis mesos. No obstant això, ERC i Junts han presentat una esmena per eliminar el termini, apel·lant al fet que es tracta d'un procediment "complex". L'octubre de 2018 ja es va aprovar una proposta amb la mateixa finalitat, també presentada pels socialistes, però, tal com a recordat la diputada republicana Maria Jesús Viña, no s'ha pogut executar perquè l'abadia va al·legar que el monument s'ajusta a la normativa vigent. "Això passa perquè no hi ha claredat en la llei de memòria històrica actual a l'hora de definir els elements de l'espai públic", ha assegurat la diputada, tot recordant que la retirada "no està només en mans" de la Direcció General de Memòria Democràtica.

La proposta del PSC amb l'esmena d'ERC i Junts ha rebut l'aval de totes les forces de la cambra, a excepció de Vox que hi ha votat en contra, i de Ciutadans, que s'ha abstingut.

L'escultura

El Terç de Requetès de la Mare de Déu de Montserrat va donar suport a la rebel·lió militar de signe feixista contra el Govern de la Segona República Espanyola. Durant el franquisme, l'any 1958, es va erigir una cripta funerària, a un extrem de la plaça dels Apòstols, on reposen les restes de 319 combatents d'aquesta unitat militar franquista, juntament amb la bandera de la unitat. En el mateix espai hi ha una escultura de bronze sobre un petit túmul de pedra, representant un requetè malferit amb la mirada adreçada al monestir de Montserrat, amb la inscripció "Recorda el seu exemple i sacrifici. Terç de Requetès Mare de Déu de Montserrat. 1936-1939".

Després de la proposta aprovada pel Parlament el 2018, l'Abadia de Montserrat va proposar al Memorial Democràtic retirar la placa i incloure un text explicatiu més llarg apel·lant al fet que l'aixecament militar "va incitar una cruel guerra civil, de la que es va derivar una llarga dictadura franquista" i que la cripta "ha de servir també per recordar tots els morts de la guerra civil al front i la rereguarda, així com a les víctimes de la repressió del règim dictatorial". Els socialistes, però, consideren que "resulta difícil pensar que es pugui donar una nova significació a l'escultura figurativa del requetè malferit" i per aquesta raó ha tornat a exigir la retirada.