Des d’aquesta setmana un joc de pistes digital i gratuït permet conèixer Santpedor i la seva història en una experiència d’entreteniment que es pot fer en qualsevol moment a través d’un dispositiu mòbil i que recorre els carrers del barri antic de manera diferent.

La gimcana té un total de 14 enigmes, es recorren 1,2 km i té una durada de poc més d’una hora. Per tal de participar-hi només cal escanejar amb el mòbil el codi QR que es troba a les cartelleres i que et fa situar a la plaça Gran U d’Octubre com a punt d’inici. Amb el nom ‘Bruixes i tambors’, es fa referència al Timbaler del Bruc i a l’episodi de cacera de bruixes que hi va haver fa 400 anys a Santpedor.

Un petit grup de joves del Lokal de la Vila han estat els primers a provar la proposta, que han valorat molt positivament. La gimcana turística és un joc apte per a tots els públics, tant familiar com adult, i té com a objectiu transformar l’experiència turística en un entorn d’entreteniment en què se sumen història, coneixement i entreteniment. El regidor de Turisme i noves tecnologies, Antoni Puiggròs, assegura que “és una aposta per donar a conèixer el municipi als que hi viuen i als que ens visiten a través d’una proposta lúdica i que pot ser motivadora per tot tipus de públic”.

La iniciativa ha estat impulsada per l’Ajuntament de Santpedor i ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona i d’una empresa especialitzada en aquest tipus de productes digitals i de gamificació.