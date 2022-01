La Fundació Science, Health & Education (SHE)-Fundació «la Caixa», que lidera el cardiòleg Valentí Fuster, ha iniciat una segona convocatòria a les poblacions de Sallent i Cardona per a la participació en l’estudi de salut que s’hi està portant a terme. Se’ls han enviat cartes a veïns en què se’ls informa que han estat seleccionades per formar part del projecte Healthy Communities.

El passat mes d’octubre de 2021 es va fer la primera tanda d’enviaments tant a Cardona com a Sallent, al primer grup d’adults -de 18 a 67 anys- i a la franja d’edat més jove -de 12 a 17 anys-. La resposta d’ambdues poblacions va ser molt favorable i el 20 d’octubre es van iniciar els mesuraments dels indicadors de salut als primers veïns i veïnes que van acceptar participar a l’estudi científic.

Durant el mes de novembre, l’equip mèdic de Healthy Communities es va traslladar als centres educatius per realitzar les proves i els qüestionaris d’hàbits saludables als alumnes seleccionats. Als centres educatius de Cardona, l’IES Sant Ramon i l’Escola Vedruna, es van mesurar un total de 140 alumnes, i a Sallent, un total de 73 alumnes de l’IES Llobregat.

Durant els mesos de desembre i gener, paral·lelament amb els mesuraments de salut, s’ha fet la segona tanda d’enviament de cartes. En aquest s’ha informat a 900 persones corresponents al segon i tercer grup d’adults, de 18 a 67 anys, tant de Cardona com de Sallent. Encara quedarà pendent una tercera tanda d’enviaments que es farà al març del 2022.

També durant aquest mes de gener s’han iniciat els programes d’intervenció comunitària per a la millora de la salut. En aquest cas, Cardona, la població intervenció, ha començat els tallers formatius dirigits a aquells participants que ja s’han mesurat a finals de 2021 i que formen part dels primers grups de treball classificats per franges d’edat.

Els programes d’intervenció comunitària pretenen donar estímuls per millorar els hàbits de vida dels participants del projecte a través dels tallers formatius. Aquests es basen principalment en dos programes promoguts per la Fundació SHE-Fundació «la Caixa» que ja s’han dut a terme a Cardona i a altres localitats de l’Estat espanyol anteriorment i dels quals ja s’ha pogut demostrar la seva eficàcia. Són el Programa SI! de Salut Integral, per a nens i adolescents de 3 a 16 anys, i el Programa Fifty-Fifty, per a adults.

Durant els tallers s’aborden temes com l’alimentació saludable, el canvi d’hàbits, la vida activa i el benestar emocional. La majoria d'aquests tallers es duen a terme online i, per aquest motiu, la pàgina web del projecte, healthycommunities.org adquireix molt protagonisme en aquesta nova fase del projecte, convertint-se en el lloc de trobada on els participants tenen la seva àrea privada per treballar amb els materials indicats.

Sallent, en canvi, com a població control, es beneficia dels informes de salut individuals que es proporcionen a cada participant després dels mesuraments. Aquesta localitat assumeix un paper essencial en el projecte, ja que resulta clau per establir una comparativa científica i rigorosa entre els dos municipis.

En definitiva, s’inicia una nova fase de l’estudi científic que pretén comprovar científicament l’impacte i l’eficàcia de l’estratègia dissenyada per Valentí Fuster -basada en un model d’intervenció integral- sobre la salut de les persones a totes les etapes de la vida, amb la idea d’establir un model que pugui ser reproduïble a qualsevol altre lloc del món.