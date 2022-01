L’exalcalde del Pont de Vilomara Cecilio Rodríguez triomfa en la seva nova faceta. Un portal especialitzat en casaments (bodas.net) li ha atorgat un dels màxims reconeixements en la novena edició dels premis especialitzats en el sector nupcial (Weddings Awards), que han escollit l’exbatlle com el millor mestre de cerimònies, el camp professional que, tal i com ja va explicar Regió7, ha conreat després de deixar l’alcaldia del consistori vilomarenc. El premi li ha estat concedit dins de la categoria d’Organització.

Segons han concretat en el comunicat dels premis fonts del portal Bodas.net (un dels grups líders en l’organització d’esdeveniments nupcials) aquests Wedding Awards han guardonat les empreses millor valorades per les parelles que es van casar durant el 2021, d’entre un total de més de 49.000 en les diferents categories, «atenent a la qualitat i professionalitat del servei que ofereixen». Per tant, han estat determinants les opinions dels quin al llarg de l’any passat van contraure matrimoni. El portal destaca la importància d’aquests reconeixements cap a la labor dels professionals «d’un dels sectors més castigats per la pandèmia» i que, en el cas de Cecilio Rodríguez, «l’acredita com un dels millors proveïdors de l’any, gràcies a les parelles».

Format com a enginyer químic, Rodríguez va ser alcalde del Pont de Vilomara durant 12 anys (del 2007 al 2019) pel PSC, després d’haver agafat el relleu a Evarist de la Torre. Un cop va deixar l’alcaldia, ara fa gairebé tres anys, va decidir fer un gir professional. Tot i que ha estat en aquests tres anys que s’ha convertit en la seva feina, Cecilio Rodríguez va oficiar la seva primera boda el 2005, quan era regidor de Promoció Econòmica, Ensenyament i Medi Ambient a l’Ajuntament del Pont. Tal i com explicava en un reportatge publicat per aquest diari el novembre passat sobre la seva nova faceta, «un dels nuvis va ser company meu a la carrera i em va demanar que oficiés la cerimònia. Vaig acceptar i em vaig enamorar d’aquest procés».

Posteriorment, ja com a alcalde, va haver-ne d’oficiar més, el que va acabar de captivar-lo. Sempre, ho va fer intentant donar a cadascuna un toc personal. Però no va ser fins que va deixar la política que va decidir dedicar-se plenament al sector. Ho va fer a partir del consell d’una amiga, explicava, i des de llavors assegura que ha convertit «la seva passió en una professió».

Rodríguez organitza, dirigeix, oficia i coordina cada detall d’aquestes cerimònies, siguin bodes, noces d’or o d’argent. La seva feina comença mesos abans, amb la primera trobada amb la parella. En el reportatge publicat per Regió7, l’exbatlle del Pont de Vilomara subratllava que la seva tasca és la de dotar d’una nova perspectiva el moment d’oficialitzar el compromís. «Les cerimònies sempre han estat l’aneguet lleig de tota boda. No són només un tràmit, sinó que són el moment més especial i emotiu de la celebració. Per això, intento que sigui únic», deia. I remarcava que busca que l’enllaç representi la vida de cada parella. «Les seves històries mereixen ser narrades. Cada parella és diferent. El meu leitmotiv és que tota història és única i extraordinària i mereix ser explicada com a tal».