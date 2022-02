Banc Sabadell no té cap previsió de tancament de la seva oficina a Navàs. Així ho han assegurat a Regió7 fonts de l’entitat bancària per aclarir els rumors que han sorgit a la població i que aquest diari recollia en l’edició de dijous en la informació que explicava que el Consell de la Gent Gran ha fet una recollida de més de 1.700 firmes per reclamar que no hi hagi tancaments d’oficines (no només d’aquesta companyia).

Les mateixes fonts han afirmat que els plans passen per mantenir les dependències de Navàs en servei, alhora que han precisat que la reducció de dies d’atenció personalitzada ja es va fer a l’octubre i que recentment se n’ha ampliat l’horari.