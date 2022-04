Cardona celebra des d’avui la Setmana de la Salut amb activitats i tallers per a totes les edats. Aquesta tarda, a les 6, es farà una activitat per treballar les emocions dels infants, sota el nom «Receptes de pluja i sucre», a la biblioteca. Continuarà demà amb la setena caminada del CAP Cardona i amb la presentació del programa «Cuidem-nos», pensat per professionalitzar i millorar l’atenció de les cures, que acollirà el Centre Cívic a les sis de la tarda.

Divendres, el personal del CAP Cardona farà una formació i demostració del funcionament i l’ús dels desfibril·ladors externs (DEA). Finalment, dissabte, a les 11 del matí, es farà un taller, a càrrec d’Ester Bach, aplicant la tècnica del mindfulness al món de la vinya i del vi, contemplant l’entorn i obrint els sentits davant d’una copa de vi, davant de la llera del riu de la Coromina. L’aforament d’aquesta activitat és limitat i cal inscriure’s prèviament.